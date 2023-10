Carlos Rivera confiesa lo más difícil de ser papá: “A veces dan ganas de cancelar todo”

“La alegría más grande que he tenido en toda mi vida es lo que estoy viviendo ahorita… De repente, incluso, es hasta difícil irme de mi casa… me dan ganas de decir ‘quiero cancelar todo porque me quiero quedar solamente aquí’. He tenido la oportunidad de que el primer mes, enterito, de aquí a acá no hay nada que me haga moverme de mi casa y de su lado”, agregó.