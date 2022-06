Camilo recordó qué hizo cuando supo del embarazo de Evaluna: a sus fans les pareció divertido

Fue en noviembre del 2021 cuando Camilo y Evaluna sorprendieron a sus fans con la noticia de que esperaban a Índigo, su primer bebé.

El anuncio llegó de una manera muy original, acompañado de una canción con el mismo nombre de su primogénita y su respectivo video musical.

En dicho clip, Camilo y Evaluna decidieron mostrar un lado más personal: incluyeron las reacciones de sus seres queridos al ver las pruebas de embarazo positivas.

Así fue como sus fans también pudieron saber que la familia Montaner gritó y hasta saltó de la emoción al saber que la más pequeña de sus integrantes esperaba a su primer hijo.

En los siguientes meses, la pareja vivió una dulce espera muy pública, misma que terminó el 6 de abril, cuando compartieron una serie de fotografías del parto de Evaluna.





Camilo reveló lo que hizo el día que se enteró que Evaluna estaba embarazada

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo Montaner compartió con sus fans una foto del recuerdo, en la que se ve a su yerno cortarle el cabello.

En la descripción, bromeó con que así se alistaba para sus conciertos en medio de su gira, pero que su peluquero “no está muy seguro de lo que hace”.

Camilo no dudó en responder y en la sección de comentarios escribió “me acuerdo mucho de ese día, ese día supimos que Evaluna estaba embarazada”.

Demostrando la buena relación que tiene con el cantante de ‘Déjame llorar’, añadió “no sé cortar el pelo, pero por ti aprendo”.

A los fans de la dinastía de músicos les agradó esta interacción, por lo que reaccionaron con risas, emojis riendo y comentarios como “mientras no te deje el peinado como su bigote…”, “grande ese peluquero”, genios” o “yo con mucho gusto le presto un micrófono, más no unas tijeras”.

Ricardo Montaner reveló la razón por la que es un buen suegro

En múltiples ocasiones, la voz de ‘¿Qué vas a hacer?’ ha presumido la buena relación que mantiene con cada una de las parejas de sus descendientes.

A finales del pasado mayo fue cuestionado sobre este ámbito de su vida familiar por el diario ‘El Universal’ y respondió:

“Es que no hay razón para no amar a esa gente, mis nueras son todas amorosísimas y Camilo, bueno, es un pan maravilloso, entonces ¿cómo no voy a ser buen suegro?”.