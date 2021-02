Camilo ganó 5 veces en Premio Lo Nuestro y goza del éxito, pero una pérdida por covid lo entristece

La canción que habla de la necesidad de sentir la ayuda de Dios, bajo una prueba de extremo dolor, ha despertado varias conversaciones profundas con su esposa. “El otro día Evaluna me comentaba que en la parte de Amén que dice ‘necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés, te busco y te llamo cuando no me dan los pies’, es eso: cuando a uno no le dan los pies, la cosa que pasa inmediatamente después es que caes de rodillas. Esos momentos complejos son el atajo para decir: ‘Bueno Dios, socio, ¿a dónde va esta vaina?' Amén ha sido eso para mí y para mucha gente también”, explicó el cantante colombiano.