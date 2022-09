Camilo contó cómo nació su característico bigote: sus fans lo odiaron al inicio

Al pensar en Camilo, es prácticamente imposible no imaginar un largo bigote con las puntas peinadas hacia arriba.

Recientemente, el cantante relató cómo surgió la idea de incorporarlo a su look.

Camilo relató cómo surgió su bigote estilo Dalí

En entrevista con el productor musical Pepe Garza, publicada el pasado 30 de agosto, el cantante de ‘Pegao’ fue cuestionado por el origen de su distintivo vello facial: si fue premeditado, inspirado en Dalí, etc.

Al respecto, el papá de Índigo relató que todo surgió cuando dejó su natal Colombia para buscar más oportunidades laborales en Estados Unidos.

“Cuando recién llegué a Miami, me vine a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas y desde ahí hubo como un par de semanas o un mes en que me dejé de afeitar y el bigote empezó como a crecer”.



Un día, a modo de broma, se peinó hacía arriba los pocos vellos que habían nacido y publicó una selfie así en redes sociales. La respuesta fue contundente, aunque nada positiva:

“Todo el mundo empezó a odiarlo, todo el mundo lo odió, decían ‘qué tipo tan horrible’, ‘qué es eso’, ‘yo te seguía, pero ahora te dejo de seguir’, ‘eres horrible’, ‘¿qué es esto?’”.



Sin embargo, estos comentarios negativos no hicieron más que incentivar a Camilo a dejarse crecer aún más el bigote:

“Me gustó tanto esa reacción que dije ‘¿sabes qué?, me lo dejo’. Luego me vi al espejo y dije ‘es por acá’”.



Sobre este elemento de su físico, el esposo de Evaluna Montaner agregó que el bigote “me hace sentir yo mismo”.

“Hubo un tiempo en el que me lo quité, unas vacaciones o lo que sea, me veía al espejo y yo decía ‘parce, este no, este no soy yo, hasta que creció otra vez y dije ‘por fin’”, comentó.

Camilo contó cómo fue estar de gira con Índigo

Con apenas 2 meses de nacida, la hija de Evaluna y el intérprete los acompañó por un tour en Europa, en el verano del 2022.

El nuevo padre tildó esta experiencia como “un ejercicio de humildad”. ¿La razón? Según explicó:

“Cuando por ejemplo estamos tocando en un lugar, está ‘sold out’ y está toda la gente ahí (...) y sales, la gente te grita, te despides, te bajas del escenario y tienes que limpiar un pañal (...) Como que (eso) te aterriza muy rapidito”.



Otro de los ejemplos que dio en ese sentido fue:

“O bajar del concierto y estar gritando y estar diciendo ‘¡qué gran concierto, qué bien!’ y al entrar camerino y que tu esposa te haga (una señal de silencio) ‘sh, está dormida, Camilo, por favor’”.