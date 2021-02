Barack Obama y Bruce Springsteen estrenan podcast en Spotify para hablar de sus vidas, división racial y política

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos , y el cantautor Bruce Springsteen estrenaron su podcast en Spotify este 22 de febrero. 'Renegades: Born In The USA' es parte de los nuevos lanzamientos de la plataforma de streaming que se anunciaron este lunes, cuando Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecieron ante el público como parte del catálogo de contenidos de la aplicación.

En 'Renegades: Born In The USA', realizado por Higher Ground, productora de Obama, la pareja hablará de música, de sus vidas, la división racial en su país, política y de su amor por Estados Unidos.

Mientras Bruce admite que no recuerda cuándo ni dónde se conocieron, Barack señala que no es "tan genial" como el músico de 71 años.

En el clip que colocaron en sus redes sociales, Springsteen dice: "Mi padre estuvo en silencio la mayor parte del tiempo. No era comunicativo. Crecí pensando que mi padre estaba avergonzado de su familia". Obama revira: "Mi padre se marchó cuando yo tenía dos años. No lo conocí sino hasta los 10, cuando nos visitó durante un mes. No había forma de conectar con él. Era un extraño".