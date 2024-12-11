Brigitte Bozzo tendría romance con futbolista: la cacharon en pleno beso y así reaccionó

Video Briggite Bozzo y su increíble transformación: desde niña apareció en 'Abismo de pasión'

La actriz Briggitte tendría romance con un futbolista, con quien fue captada en pleno beso mientras paseaba por las calles de la Ciudad de México.

Las imágenes de la actriz fueron difundidas por la revista mexicana TVNotas, donde se reportó que su supuesto galán sería Nico Arze, futbolista que desde 2021 forma parte del Atlético de San Luis en México.

En el video, publicado este 10 de diciembre, Briggitte Bozzo aparece en actitud cariñosa con su supuesto nuevo galán, con quien intercambia besos y abrazos mientras caminan aparentemente tomados de la mano.

Briggitte Bozzo rompe el silencio sobre su supuesta nueva relación

Luego de que fueran divulgadas las imágenes en las que aparece besando a su supuesto nuevo galán, Briggitte Bozzo reaccionó en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X, la actriz de Abismo de Pasión (telenovela que puedes ver en ViX) calificó como una “invasión a su privacidad” lo publicado por la revista mexicana.

La reacción de Briggitte Bozzo a la filtración de sus imágenes besando a futbolista. Imagen Briggitte Bozzo / Instagram



Incluso, aseguró que cuando tuviera a “alguien especial” a su lado, ella misma lo haría público.

“Si yo no confirmo nada, no confíen en cualquier medio. Es una invasión a mi privacidad. Los amo mucho, felinos”, escribió el 10 de diciembre.

“Cuando tenga algo importante que decirles o alguien especial que tenga, se los haré saber, mientras tanto no tengo tiempo para cosas malas. Los amo”, agregó luego de que fuera cuestionada sobre si era verdad que había "pagado a los paparazzis".

La última relación que Briggitte Bozzo hizo pública fue la que sostuvo con Conrado Villagra, a quien calificó como "narcicista" durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Tuve una relación de tres años en la que me hicieron mi**da. Él es un narcisista. Él no me amaba. Me hizo mucho daño”, aseveró.