Briggitte Bozzo

Brigitte Bozzo tendría romance con futbolista: la cacharon en pleno beso y así reaccionó

La actriz fue captada en actitud cariñosa con el futbolista Nico Arze mientras paseaba por las calles de la Ciudad de México. Briggitte Bozzo no se quedó callada ante la divulgación de las imágenes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Briggite Bozzo y su increíble transformación: desde niña apareció en 'Abismo de pasión'

La actriz Briggitte tendría romance con un futbolista, con quien fue captada en pleno beso mientras paseaba por las calles de la Ciudad de México.

Las imágenes de la actriz fueron difundidas por la revista mexicana TVNotas, donde se reportó que su supuesto galán sería Nico Arze, futbolista que desde 2021 forma parte del Atlético de San Luis en México.

PUBLICIDAD

En el video, publicado este 10 de diciembre, Briggitte Bozzo aparece en actitud cariñosa con su supuesto nuevo galán, con quien intercambia besos y abrazos mientras caminan aparentemente tomados de la mano.

Briggitte Bozzo rompe el silencio sobre su supuesta nueva relación

Más sobre Briggitte Bozzo

Briggitte Bozzo se somete a nueva cirugía estética para “sentirse mejor”: así reapareció
2 mins

Briggitte Bozzo se somete a nueva cirugía estética para “sentirse mejor”: así reapareció

Univision Famosos
Briggitte Bozzo es hospitalizada de emergencia: pastillas para adelgazar le habrían hecho daño
2 mins

Briggitte Bozzo es hospitalizada de emergencia: pastillas para adelgazar le habrían hecho daño

Univision Famosos
Briggitte Bozzo creía que no podía tener amigas, pasó sus últimos cumpleaños sola
3:01

Briggitte Bozzo creía que no podía tener amigas, pasó sus últimos cumpleaños sola

Univision Famosos
El ex de Briggitte Bozzo intentó acabar con su carrera: la acusó de infiel
3:16

El ex de Briggitte Bozzo intentó acabar con su carrera: la acusó de infiel

Univision Famosos
Briggite Bozzo y su increíble transformación: desde niña apareció en 'Abismo de pasión'
3:01

Briggite Bozzo y su increíble transformación: desde niña apareció en 'Abismo de pasión'

Univision Famosos
Protagonistas infantiles de ‘Abismo de pasión’ se reencuentran 12 años después: así lucen
2 mins

Protagonistas infantiles de ‘Abismo de pasión’ se reencuentran 12 años después: así lucen

Univision Famosos
Briggitte Bozzo rompe el silencio y revela si tiene romance con conductor de Hoy
2 mins

Briggitte Bozzo rompe el silencio y revela si tiene romance con conductor de Hoy

Univision Famosos
Briggitte Bozzo tendría romance con conductor de Hoy y… ¿Andrea Escalona la exhibe en programa?
2 mins

Briggitte Bozzo tendría romance con conductor de Hoy y… ¿Andrea Escalona la exhibe en programa?

Univision Famosos
“Me di un beso con una chica”: Briggitte Bozzo da la cara a las declaraciones de su ex por “infidelidad”
2:35

“Me di un beso con una chica”: Briggitte Bozzo da la cara a las declaraciones de su ex por “infidelidad”

Univision Famosos
Famosas que se hicieron 'arreglitos' estéticos muy jóvenes, todas tenían menos de 20 años
1:36

Famosas que se hicieron 'arreglitos' estéticos muy jóvenes, todas tenían menos de 20 años

Univision Famosos

Luego de que fueran divulgadas las imágenes en las que aparece besando a su supuesto nuevo galán, Briggitte Bozzo reaccionó en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de X, la actriz de Abismo de Pasión (telenovela que puedes ver en ViX) calificó como una “invasión a su privacidad” lo publicado por la revista mexicana.

La reacción de Briggitte Bozzo a la filtración de sus imágenes besando a futbolista.
La reacción de Briggitte Bozzo a la filtración de sus imágenes besando a futbolista.
Imagen Briggitte Bozzo / Instagram


Incluso, aseguró que cuando tuviera a “alguien especial” a su lado, ella misma lo haría público.

“Si yo no confirmo nada, no confíen en cualquier medio. Es una invasión a mi privacidad. Los amo mucho, felinos”, escribió el 10 de diciembre.

“Cuando tenga algo importante que decirles o alguien especial que tenga, se los haré saber, mientras tanto no tengo tiempo para cosas malas. Los amo”, agregó luego de que fuera cuestionada sobre si era verdad que había "pagado a los paparazzis".

La última relación que Briggitte Bozzo hizo pública fue la que sostuvo con Conrado Villagra, a quien calificó como "narcicista" durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

“Tuve una relación de tres años en la que me hicieron mi**da. Él es un narcisista. Él no me amaba. Me hizo mucho daño”, aseveró.

Video El ex de Briggitte Bozzo intentó acabar con su carrera: la acusó de infiel
Relacionados:
Briggitte BozzoEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD