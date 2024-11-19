Briggitte Bozzo es hospitalizada de emergencia: pastillas para adelgazar le habrían hecho daño

Briggitte Bozzo fue hospitalizada. La tarde el 16 de noviembre, la actriz dio a conocer su estancia en una clínica a través de sus redes sociales luego de tener que cancelar su participación en la entrega de premios Kids Choice Awards 2024 donde estaba nominada en la categoría a ‘Actriz Favorita’.

La influencer compartió un video desde el interior de una clínica donde se dejó ver recibiendo atención médica y conectada a varios aparatos.

“Hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Oigan, quiero hacerles este comunicado, hoy tenía los Kids Choice Awards super temprano, tengo mi outfit, tenía todo…”, lamentó visiblemente afectada.

¿Qué le pasó a Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo reveló que su hospitalización de emergencia se debió a un fuerte cuadro de deshidratación.

“Me deshidraté. Empecé a vomitar mucho, empezaron a darme muchas cosas, no pude dormir toda la noche, ahorita me están poniendo un medicamento y cosas así. No sé si tenga chance de ir, obviamente es un sueño para mí, si ganamos, obviamente saben que ese premio se lo merecen ustedes”, expresó.

La actriz sufrió un cuadro grande de deshidratación. Imagen Briggitte Bozzo / Instagram



“Ustedes saben que no me gusta fallarles, pero tocó que me hospitalizaran el día de hoy. Voy a rezarle a Diosito para poder cumplirles”, se despidió.

La madre de la actriz de Abismo de Pasión (telenovela que puedes ver en ViX) continuó compartiendo imágenes de la estancia de su hija en la clínica, quien en varias ocasiones no pudo contener el llanto.

“Vamos a tener que esperar a que se recupere. La verdad tuvo una descompensación muy fuerte porque no ha comido bien, tuvo mucho exceso de trabajo, no ha parado y, además, estuvo tomando unas cosas que no le cayeron bien a su estómago, unas pastillas”, narró su madre mientras mostraba a la influencer en silla de ruedas y con el rostro ligeramente enrojecido.

La actriz no pudo contener el llanto ante su hospitalización de emergencia. Imagen Briggitte Bozzo Instagram / TikTok



En medio de la hospitalización de la exparticipante de La Casa de los Famosos México, Lau Stylist, estilista de la influencer, ventiló en TikTok que los supuestos malos hábitos alimenticios de su amiga serían la causa de sus problemas de salud.

“Todo el tiempo está comiendo pizza, sándwiches. Tiene que comer comidas caseras, ya le dije: ‘si querés yo te hago las comidas caseras y te las llevas al teatro’ y nada, ¿saben qué no toma? La insulina, la tenía baja y saben qué no toma... agua. Está tomando pastillas, encima adelgazó, va con el chico que va Karime y creo que le están haciendo mal las pastillas para adelgazar”, declaró el 16 de noviembre.

El 17 de noviembre, Briggitte Bozzo comunicó, en medio de especulaciones por su estado de salud, que había abandonado el hospital y que se encontraba “un poquito mejor”.