Briggitte Bozzo se somete a nueva cirugía estética para “sentirse mejor”: así reapareció

Video Briggite Bozzo y su increíble transformación: desde niña apareció en 'Abismo de pasión'

Briggitte Bozzo se sometió a una nueva cirugía estética para “sentirse mejor”, pero también por cuestiones de salud.

La actriz de ‘Abismo de Pasión’ informó a través de sus historias de Instagram que había regresado al hospital para realizarse una reducción de senos y corregir “otras cosas” que no le “hicieron bien” en su anterior cirugía.

“Vamos en camino al hospital porque me van a operar (…) Me van a hacer un procedimiento. Me van a quitar bubis porque ya saben que no puedo tener tantas por lo de mi espalda y mi estatura y pues me van a arreglar otras cosas que no me hicieron bien en la anterior cirugía”, contó el 17 de febrero.

“Esto es para sentirme mejor y, a parte, también es por salud porque, pues ya saben, las chiquitas como yo que tienen mucho busto sufrimos de este tipo de cosas”, agregó y aseguró que se encontraba “un poco nerviosa”.

Briggitte Bozzo no ha dado actualizaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, previo a ingresar al hospital informó que todos los detalles los haría directamente su cirujano plástico.

Así informó sobre su cirugía estética. Imagen Briggitte Bozzo / Instagram

A Briggitte Bozzo le luxaron las costillas: así luce

Este 18 de febrero, el médico especialista, Rigoberto Arámburo, reveló que la cirugía estética de Briggitte Bozzo se debía a que la ‘influencer’ “no se sentía cómoda con los contornos de la parte baja del glúteo ni tampoco con el tamaño de sus mamas”, ya que estos no estaban en proporción a su cuerpo.

Asimismo, informó que durante el procedimiento estético a Briggitte Bozzo se le había realizado una “lipoescultura vaser 360” para la que se había utilizado la tecnología “Vaser, Microaire y BodyTite para tener una retracción de piel adecuada”.

“También le realizamos la luxación de costillas y una mastopexia de reducción con implante”, detalló en Instagram e insistió en que el proceso continuaría con una rehabilitación postoperatoria.

“Con la técnica de Fast Track Recovery, logramos recuperaciones en el mínimo de tiempo y con el mínimo de dolor. Para ello, utilizamos cámara hiperbárica, técnica Fibrosis Zero y un plan personalizado de rehabilitación postoperatoria”, sentenció.

Así luce Briggitte Bozzo tras su nueva cirugía estética. Imagen Briggitte Bozzo / Instagram



Este miércoles 19 de febrero, el médico informó que Briggitte Bozzo estaba por ser dada de alta del hospital, ya que se encontraba “en perfectas condiciones”. Al respecto, actriz rompió el silencio y se dejó ver, brevemente, aún en la cama del hospital.

“(Me siento) de maravilla. Ya recuperé mi color, mi todo”, dijo desde las redes el especialista.