Nieta de Andrés García se compromete y Andrea lo presume con inesperada foto en redes

" Entre mi hija Andrea y yo no hay casi nada, porque ella es muchachada muy extraña y yo ya tenía como 10 años sin saber de ella, de repente desapareció... Y no quería que la vieran, el por qué, no tengo ni idea. Según yo, es por unas amistades que ella tenía que eran medio de magia negra y de vudú", detalló el actor meses antes de morir.