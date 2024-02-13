Revelan la causa de muerte de Bobbie Jean Carter, hermana del cantante Nick Carter

Video Nick Carter perdió a otra de sus hermanas: todas las tragedias que persiguen a su familia

La causa de muerte de Bobbie Jean Carter, la hermana de Nick Carter, se dio a conocer al mediodía de este 13 de febrero por el Departamento de Médico Forense del Condado de Hillsborough.

De acuerdo con información de People sobre los reportes de las autoridades, la mujer de 41 años, quien fue encontrada inconsciente el 23 de diciembre de 2023, murió de una "intoxicación por los efectos combinados del fentanilo y la metanfetamina". "Su forma de muerte fue catalogada como accidental".

PUBLICIDAD

El informe del forense detalla que un compañero de vivienda de Bobbie Jean la vio por última vez con vida a las 6:30 a.m. "y la encontró inconsciente en el piso del baño media hora después". Según el documento, los servicios de emergencia la llevaron al Hospital St. Joseph de Tampa, Florida, "con un paro cardíaco y fue declarada muerta a las 8:02 am".

Durante la emergencia, los agentes se enteraron que Bobbie estaba en libertad condicional por posesión de cocaína.

Los medicamentos que ingirió Bobbie Jean

El médico forense también señaló que a la hermana de Nick Carter le habían diagnosticado esquizofrenia, "citando a su madre Jane, quien figura como su pariente más cercana", informa People.

En el reporte también se menciona que el cuerpo de Bobbie tenía rastros de varios medicamentos, como "el propranolol (un medicamento contra la ansiedad), el omeprazol (que trata la indigestión, la acidez estomacal y el reflujo ácido), la clindamicina (un antibiótico) y la quetiapina (utilizada para tratar afecciones de salud mental como la esquizofrenia) como medicamentos preliminares".

La pequeña hija de Bobbie Jean Carter estuvo en el lugar del incidente

Los compañeros de casa de Bobbie Jean dijeron a las autoridades que la mujer "no había consumido ningún narcótico desde su liberación de prisión", en donde estuvo de septiembre a principios de noviembre de 2023. Incluso, la policía señaló en el informe que "no se encontraron narcóticos en el dormitorio o el baño de Carter".

PUBLICIDAD

Bella, la pequeña hija de Bobbie Jean de 8 años, se quedó bajo el resguardo de la policía hasta que sus familiares llegaron de Orlando. Aunque al inicio se dijo que la niña estaba al cuidado de su abuela materna, People aseveró que tienen información fidedigna de que actualmente se hospeda con una tía paterna.

Bobbie Jean Carter es la tercera hermana que muere de la familia Carter. Primero fue Leslie, quien falleció en 2012 a los 26 años por una sobredosis de medicamentos; el segundo fue Aarón a los 34 años en 2022 a causa de "ahogamiento accidental" en la bañera de su hogar en Lancaster, California, luego de haber inhalado gas de aerosoles que combinó con la ingesta de sedantes. Finalmente Bobbie Jean a los 41 años en diciembre de 2023. Sobreviven el cantante Nick y su hermana Angel.

Los cinco hermanos Carter en 2006: Bobbie, Leslie, Nick, Angel y Aaron. Imagen Getty Images

¿Quién era Bobbie Jean Carter?

Nació en 1982, era la segunda de los hermanos Carter.

De acuerdo con reportes de TMZ, Bobbie fue parte del equipo de trabajo de Aaron Carter cuando estaba en su apogeo musical a principios de la década de 2000, era su stylist y maquillista.

También figuró en el reality show 'La Casa de los Carter', aunque tiempo después prefirió mantenerse alejada de los reflectores para llevar una vida privada.

Información de TMZ señala que Bobbie también sufrió adicciones y problemas legales por agresión. Incluso, en junio pasado fue arrestada en Hernando, Florida, por posesión ilegal de sustancias controladas.