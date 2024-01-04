Nick Carter, de los Backstreet Boys, está “completamente desconsolado” tras la muerte de su hermana

Video Nick Carter perdió a otra de sus hermanas: todas las tragedias que persiguen a su familia

Nick Carter rompió el silencio tras la trágica muerte de su hermana menor, Bobbie Jean, el pasado sábado 23 de diciembre.

El reconocido integrante de los Backstreet Boys recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un conmovedor mensaje.

Nick Carter revela estar “desconsolado” a días del fallecimiento de su hermana

Tras guardar silencio en torno a lo ocurrido, Nick Carter se sinceró acerca de su sentir por el sorpresivo deceso de Bobbie Jean, el tercer hermano que pierde.

“Puede que tarde toda una vida en procesar por completo la pérdida que mi familia ha sufrido a lo largo de los años - más recientemente, con el repentino fallecimiento de nuestra hermana Bobbie Jean”, escribió este 4 de enero.

“Estoy completamente desconsolado. Gracias por todo su amor y sus amables palabras. Se nos recuerda de nuevo que la vida es preciosa, fugaz y que debemos apreciar el tiempo que tenemos con los que amamos”, agregó.

“Sé que (ella) finalmente está en paz con Dios. Te amo, BJ”, afirmó el intérprete de ‘I Want it that way’ y ‘Everybody’, de 43 años.

Para acompañar su misiva, él publicó una fotografía antigua en la que se le puede ver junto a Bobbie cuando eran pequeños.

Nick Carter honró a su hermana Bobbie Jean tras su muerte. Imagen Nick Carter/Instagram

Este mismo día, People dio a conocer que presuntamente Nick y sus familiares “creen que (ella) sufrió un paro cardiaco, ya que aún no están claros más detalles de su defunción”.

El cantante sufrió por la muerte de su hermano, el rapero Aaron Carter de 34 años, en noviembre de 2022, y la de su hermana Leslie, de 25, en enero de 2012.

¿Qué le sucedió a la hermana de Nick Carter?

TMZ fue el primer medio en informar sobre el deceso de Bobbie Jean, haciendo público el comunicado que emitió su madre, Jane.

“Estoy en estado de ‘shock’ al enterarme de la repentina muerte de mi hija y necesitaré tiempo para procesar la terrible realidad de que esto suceda por tercera vez”, indicó.

La estrella de televisión fue localizada en el baño de su casa en Tampa, Florida, por lo que se solicitó el apoyo de servicios de emergencia, quienes la trasladaron a un hospital cercano, donde declararon su fallecimiento, reportó el portal días después.

Según las investigaciones policiales, Bobbie “estaba en libertad condicional por posesión de cocaína”, pero las personas con las que vivía afirmaron que ella no había consumido estupefacientes desde su salida de prisión.

El cuerpo de la hermana de Nick Carter lo localizaron sin signos de violencia y las autoridades señalaron que no hallaron “narcóticos o equipamientos de drogas” en su habitación ni en el baño.

Entonces, la oficina del sheriff informó que la causa del fallecimiento de Bobbie Jean continuaba bajo indagación y que estaban en espera de los resultados toxicológicos.