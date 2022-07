Belinda reveló que pocas personas que la quieren “de verdad”: sus fans son injustos con ella

Belinda y Christian Nodal anunciaron el fin de su compromiso (y relación) en febrero del 2022. Desde entonces, las causas de su ruptura, supuestas indirectas así como sus siguientes parejas se han convertido en noticia.

En los primeros después de la misma, la protagonista de ‘Aventuras en el tiempo’ (telenovela que puedes ver completamente gratis en ViX) evitó hablar con la prensa o sus fans sobre el tema.

Incluso, dejó tierras mexicanas y se mudó temporalmente a España, donde se ha enfocado en relanzar su carrera como actriz y cantante.

Pero en fechas recientes, la artista rompió el silencio y se ha sincerado en unas cuantas entrevistas sobre el estado actual de su corazón.

Belinda reveló que le es encontrar seres queridos

El pasado 7 de julio, la cantante comentó en entrevista a Primer Impacto que el trabajo y estar “con gente buena” fue lo que le ayudó a salir de la “tormenta” por su ruptura con Christian Nodal.

“Yo no me había rodeado de gente buena en mucho tiempo”, sentenció en aquella ocasión.



Ahora, la originaria de España conversó con el diario El País sobre varios temas, incluyendo sus relaciones personales.

“No puedo afirmar que tenga ni 15 personas que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano… A veces a quien más me he entregado más me ha apuñalado luego”, aseguró al respecto.



Aunque no mencionó el nombre de su ex novio en dicha conversación, el periódico lo relacionó con el cantante de regional.

Sobre el mismo tema, Belinda confesó que hay ocasiones en las que prefiere callar “cómo me siento de verdad para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”.

Belinda aseguró que sus fans han sido “injustos” con ella

La voz de ‘Las 12’ parece estar muy consciente de los aspectos positivos y negativos de sus admiradores. Así como se “le van a la yugular” contra quienes le han hecho daño, también son implacables a la hora de juzgarla.

“Donde más me han juzgado y atacado (ha) sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, expresó Belinda.

Belinda recordó su infancia como actriz

Aunque ahora es una artista consolidada, hay que recordar que su trayectoria empezó cuando estelarizó telenovelas infantiles (como ‘Cómplices al resctate’, que puedes ver sin costo en ViX).

Sobre esa etapa, comentó:

“No era consciente de que tenía la responsabilidad de entretener a millones de personas, solo trataba de dar lo mejor de mí”.