Exbailarín de Belinda afirma que tuvieron una relación: “Ella tenía 15 y yo acababa de cumplir 18”

Belinda sorprende con una confesión sobre "los novios" que ha tenido: ¿mencionó a Nodal?

Ricardo Martínez, exbailarín de Belinda, asegura que tuvieron un romance cuando ella era aún una adolescente y trabajaban juntos.

En entrevista exclusiva con ¡Siéntese Quien Pueda!, el empresario detalló que fue en el 2003 cuando se integró al equipo de baile de la cantante.

“Estábamos en Chile y ella me dijo que sí, que yo le gustaba, que quería andar conmigo. Y pues, la verdad, yo también tenía sentimientos por ella porque pues pasamos mucho tiempo juntos, jugando, bromeando”, relató.

Él aseveró que “más o menos estuvimos juntos como por dos años”: “Ella tenía 15 y yo acababa de cumplir 18, algo así”.

Hablando de cómo era su supuesta convivencia con la actriz, Martínez compartió que los mantenían vigilados durante sus citas.

“Siempre teníamos como que escondernos. Íbamos al cine y nos ponían al guarura en medio”, contó al respecto.

¿Por qué terminó el supuesto noviazgo de Belinda y Ricardo Martínez?

Ahondando acerca de lo que alegadamente ocurrió para que terminaran su idilio, Ricardo Martínez responsabilizó a los padres de Belinda, Ignacio Peregrín Gutiérrez y Belinda Schüll Moreno.

“Comenzamos un poquito con problemas porque sus padres, especialmente su papá, no quería la relación”, argumentó.

“Ellos siempre han manejado la carrera de ella. Yo me sentía que no era como del nivel de ella para poder estar juntos”, añadió.

Debido a esa situación, él habría concluido su vínculo: “Es muy entregada, muy linda, sí, detallista, muy detallista, pero no se pudo”.

“Yo sentía que la mejor decisión para mí era retirarme, por el bien de ella, de su carrera, y por el bien mío también porque ya al último ya llegó, ya estuvo un poquito tóxica la situación con sus papás”, expuso.

Posterior a su supuesto rompimiento con Belinda, él se mudó a Canadá. Según dice, “nunca le pagaron nada” para hacerlo: “Me fui porque estaba muy triste”.

Ricardo Martínez afirma que Belinda lo buscó

Según su versión de la historia, Ricardo Martínez asegura que la intérprete de ‘Sapito’ lo habría buscado en 2009, cuando visitó tierra azteca.

“No sé quién le dijo que yo estaba en México, pero me llamó a la casa de mi mamá y me dijo que si nos podíamos ver, y nos vimos”, externó.

“‘Just friends’”, puntualizó en cuanto esa presunta cita. “Fue muy bonito, pero desde ahí ya no hemos platicado”.