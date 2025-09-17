Belinda

Exbailarín de Belinda afirma que tuvieron una relación: “Ella tenía 15 y yo acababa de cumplir 18”

Ricardo Martínez asegura que fue pareja de la cantante cuando eran jóvenes. Él incluso compartió el motivo por el que su supuesto amorío terminó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Belinda sorprende con una confesión sobre “los novios” que ha tenido: ¿mencionó a Nodal?

Ricardo Martínez, exbailarín de Belinda, asegura que tuvieron un romance cuando ella era aún una adolescente y trabajaban juntos.

En entrevista exclusiva con ¡Siéntese Quien Pueda!, el empresario detalló que fue en el 2003 cuando se integró al equipo de baile de la cantante.

PUBLICIDAD

“Estábamos en Chile y ella me dijo que sí, que yo le gustaba, que quería andar conmigo. Y pues, la verdad, yo también tenía sentimientos por ella porque pues pasamos mucho tiempo juntos, jugando, bromeando”, relató.

Él aseveró que “más o menos estuvimos juntos como por dos años”: “Ella tenía 15 y yo acababa de cumplir 18, algo así”.

Hablando de cómo era su supuesta convivencia con la actriz, Martínez compartió que los mantenían vigilados durante sus citas.

Más sobre Belinda

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan
2 mins

Belinda y Cazzu ya estarían unidas en medio de la polémica de Nodal y Ángela Aguilar: este sería su plan

Univision Famosos
Belinda se despide de México: revela la poderosa razón por la que dejará el país que tanto ama
2 mins

Belinda se despide de México: revela la poderosa razón por la que dejará el país que tanto ama

Univision Famosos
Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal
0:50

Cazzu habla sobre Belinda tras ventilar que “ya la va a conocer”: esto dijo ahora de la ex de Nodal

Univision Famosos
Cazzu y Belinda se encontrarán: esto dijo la cantante argentina sobre la otra ex de Nodal
2 mins

Cazzu y Belinda se encontrarán: esto dijo la cantante argentina sobre la otra ex de Nodal

Univision Famosos
¡Belinda vuelve a caer!: la cantante corre, va a dar al suelo y así reacciona
0:43

¡Belinda vuelve a caer!: la cantante corre, va a dar al suelo y así reacciona

Univision Famosos
Belinda reacciona a que pintura suya con Nodal se salvara de accidente automovilístico
2 mins

Belinda reacciona a que pintura suya con Nodal se salvara de accidente automovilístico

Univision Famosos
¿’Santa Belinda Patrona de México’ hizo un “milagro”? Las imágenes que se hicieron virales
1:09

¿’Santa Belinda Patrona de México’ hizo un “milagro”? Las imágenes que se hicieron virales

Univision Famosos
Belinda sorprende con una confesión sobre “los novios” que ha tenido: ¿mencionó a Nodal?
0:53

Belinda sorprende con una confesión sobre “los novios” que ha tenido: ¿mencionó a Nodal?

Univision Famosos
¿Belinda se burla de Ángela Aguilar desde Instagram? El origen del video que genera polémica
0:55

¿Belinda se burla de Ángela Aguilar desde Instagram? El origen del video que genera polémica

Univision Famosos
Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?
0:55

Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?

Univision Famosos

“Siempre teníamos como que escondernos. Íbamos al cine y nos ponían al guarura en medio”, contó al respecto.

¿Por qué terminó el supuesto noviazgo de Belinda y Ricardo Martínez?

Ahondando acerca de lo que alegadamente ocurrió para que terminaran su idilio, Ricardo Martínez responsabilizó a los padres de Belinda, Ignacio Peregrín Gutiérrez y Belinda Schüll Moreno.

“Comenzamos un poquito con problemas porque sus padres, especialmente su papá, no quería la relación”, argumentó.

“Ellos siempre han manejado la carrera de ella. Yo me sentía que no era como del nivel de ella para poder estar juntos”, añadió.

Debido a esa situación, él habría concluido su vínculo: “Es muy entregada, muy linda, sí, detallista, muy detallista, pero no se pudo”.

“Yo sentía que la mejor decisión para mí era retirarme, por el bien de ella, de su carrera, y por el bien mío también porque ya al último ya llegó, ya estuvo un poquito tóxica la situación con sus papás”, expuso.

Posterior a su supuesto rompimiento con Belinda, él se mudó a Canadá. Según dice, “nunca le pagaron nada” para hacerlo: “Me fui porque estaba muy triste”.

PUBLICIDAD

Ricardo Martínez afirma que Belinda lo buscó

Según su versión de la historia, Ricardo Martínez asegura que la intérprete de ‘Sapito’ lo habría buscado en 2009, cuando visitó tierra azteca.

“No sé quién le dijo que yo estaba en México, pero me llamó a la casa de mi mamá y me dijo que si nos podíamos ver, y nos vimos”, externó.

“‘Just friends’”, puntualizó en cuanto esa presunta cita. “Fue muy bonito, pero desde ahí ya no hemos platicado”.

En el programa de Univision reportaron que él lanzará una película que abordará su supuesto amorío con Belinda.

Relacionados:
BelindaFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD