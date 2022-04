Belinda todavía tiene una foto de Christian Nodal en sus redes sociales: se veía muy contento

A pesar de que Belinda y Christian Nodal anunciaron un par de meses atrás el fin de su compromiso y relación, la intérprete de ‘Mentiras, cab…” aún guarda algo de él en sus redes sociales.

La ruptura de los artistas ha dado mucho de qué hablar desde que se dio a conocer a mediados del pasado febrero. Desde qué debía hacer la también actriz con el costoso anillo de compromiso que le dio su ex prometido hasta las posibles razones detrás de su distanciamiento.

En medio de todos estos dichos y suposiciones, los fans de ‘Nodeli’ aún guardan la esperanza de que la ex pareja regrese. Si bien ninguno de los dos se ha pronunciado en este sentido, un detalle en las redes sociales de la voz de ‘La niña de la escuela’ llama la atención.





Belinda guarda una fotografía de Christian Nodal en su cuenta de Instagram

Luego de que se confirmó la ruptura de la pareja de famosos, ambos borraron de sus redes sociales todo rastro de su pasado juntos. Ahora, es prácticamente imposible encontrar una imagen de uno en los perfiles del otro.

No obstante, es Belinda quien aún tiene una foto de Christian Nodal en su cuenta de Instagram, aunque no es tan fácil de encontrar a simple vista.

La instantánea se remonta a los primeros días de enero del 2021, cuando la cantante publicó un carrete de fotografías de su fiesta de fin de año. Este inicia con un par de retratos de ella, pero en el lugar 6, se puede ver a su ex novio disfrutando del evento e, incluso, riendo con su hermano y papá.

El pie de la foto no hace referencia en sí al intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’, más bien, agradece a “todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial”, su familia y “amigos”.

Vale la pena mencionar que, hasta hace un par de meses, la opción de eliminar algunas fotografías de los carruseles de Instagram no estaba disponible.





Christian Nodal anunció el lanzamiento de una canción que había planeado con Belinda

Hay que recordar que hace apenas unos días, su ex prometido dio a conocer que encontró la manera de lanzar ‘Por el resto de tu vida’, tema que había planeado como dueto con quien llegaría al altar.

Sin embargo, ante su separación, este proyecto quedó en pausa. Ahora, el músico de regional encontró una sencilla solución para poder estrenar la canción: trabajarla junto a Tini Stoessel.

Al ver los reclamos de algunos de sus fans por esta decisión, Nodal aseguró:

“Es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”.