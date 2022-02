Belinda sumó a Christian Nodal a su lista de "exes": conoce quiénes han sido sus novios

‘Beli’ suele ser muy discreta con todo lo que respecta a sus relaciones amorosas, pero, al ser una de las artistas más famosas de México, no se ha salvado de que conozcamos a sus galanes.

A continuación te contamos quiénes han sido los novios de la cantante de ‘Boba niña nice’.

Christopher von Uckermann fue el primer novio de Belinda

Los actores se conocieron cuando protagonizaron la telenovela infantil ‘Aventuras en el tiempo’ y ahí surgió su amor.

En marzo del 2020, la cantante de ‘El sapito’ reveló en una entrevista con Daniel Sosa que el ex RBD le dio su primer beso, pero también la hizo sufrir:

“Cuando me cortó estábamos en ‘Aventuras en el tiempo’ y de repente ya no quería estar conmigo (…) Lloraba, lloraba y lloraba. Al día siguiente no quería ir al llamado, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero a ahorita”.

En aquella plática también reveló que Christopher después se arrepintió, pero “ya no lo perdoné”.

Giovani dos Santos y Belinda tuvieron un noviazgo intenso

El futbolista y la diva se conocieron en el 2006, pero debido a sus compromisos laborales no pudieron tener una relación. No fue sino hasta el 2008 que sus agendas coincidieron y pudieron concretar su amor, mismo que acaparó la atención de la prensa rosa por varios años.

En el verano del 2009, él aseguró que estaba “muy enamorado”, confirmando así su romance. Por aquel entonces, cuando anotaba un gol en la cancha, ponía su muñeca sobre su frente, en un gesto que fue bautizado como la “Beliseñal”.

En mayo del 2010 protagonizaron la portada de la revista ‘Caras’, pero de inmediato, la cantante de ‘Ni Freud ni tu mamá’ aseguró en redes sociales que ya no estaban juntos.

En los siguientes años protagonizaron peleas en redes sociales.





Pepe Díaz estuvo con ‘Beli’ y Eiza González

Aunque no ha hablado públicamente al respecto, la voz de ‘Amor a primera vista’ fue captada en múltiples ocasiones con el empresario que participó en el reality ‘Made in Mexico’. Un detalle que ha llamado la atención de los fans de Belinda es que, al poco tiempo, también estuvo en una supuesta relación con Eiza González.

Debido a esto, algunos de sus seguidores han supuesto que existe una rivalidad entre las divas mexicanas, pero en agosto del 2020, la actriz de ‘Lola, érase una vez’ catalogó los rumores de una “terrible mentalidad misógina”.

Su relación con Mario Domm fue corta

En el 2010, Belinda mantuvo una noviazgo de meses con el músico de Camila. Fieles a sus estilos, ninguno de los dos habló de lo que lo que los llevó a terminar.

Criss Angel fue uno de los novios más famosos de Belinda

Entre el 2016 y 2017, la originaria de España mantuvo un romance con el ilusionista. En aquel entonces también evitaron hablar públicamente de su amor, pero él fue el primero de sus novios que se se tatuó en su honor: en su pecho escribió ‘Beli’.

Su ruptura fue bastante pública, pues él le dedicó en redes sociales un fuerte mensaje en el que se leía:

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Eso debí haber hecho (...) Mentir sobre quién eres o quién soy no lo hace verdad, esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”.

En mayo del 2019, Criss Angel mostró que ya había cambiado su tatuaje por otro en el que se lee “God” (“Dios”).

El noviazgo de Belinda y Ben Talei

En el 2018, surgieron fuertes rumores de que Belinda tenía un nuevo novio: el llamado ‘cirujano de las celebridades’. En su tiempo juntos, buscaron ser lo más discretos con su relación, pero al final de esta, vimos varias fotografías de los dos en la cuenta de Instagram de la cantante.

Esto, según se reportó en un inicio, se debió a que habían ‘hackeado’ su perfil de la red social, pero después se dio a conocer que fue el médico quien las hizo públicas.

Lupillo Rivera se hizo un tatuaje en honor a Belinda

En el 2019, ambos cantantes trabajaron como ‘coaches’ en el programa ‘La Voz’. Ahí, su relación de compañeros de trabajo se transformó en un romance difícil de ocultar. En octubre de ese mismo año, el intérprete de ‘Despreciado’ reveló en una entrevista con ‘Chisme no Like’ que estuvieron juntos 5 meses (de marzo a junio).

En la misma conversación aseguró que “nunca había amado tanto a una mujer en mi vida”.

Uno de los detalles más sonados de esta relación fue que Lupillo Rivera se tatuó el rostro de su enamorada en el brazo izquierdo. En junio del 2021, un año después de haber terminado, transformó su diseño.

Cargando Video... "Quedó como un brochazo": Lupillo Rivera muestra cómo se tapó el tatuaje de Belinda y muchos dicen que parece una mancha

Christian Nodal y Belinda se iban a casar

En el mencionado reality show, Belinda encontró el amor por segunda ocasión. En la emisión del 2020 conoció a la voz de ‘Botella tras botella’ y el chispazo fue casi instantáneo. En agosto de ese año, hicieron pública su relación y para mayo del 2021 anunciaron que se habían comprometido.

Todo iba viento en popa para la pareja, pero a inicios del 2022 surgieron rumores de problemas entre los dos y para febrero de este año, él confirmó la separación y cancelación de la boda.