"Me siento repugnante": La cantante Bebe Rexha subió de peso y confesó que se siente insegura

La cantante estadounidense Bleta Rexha, mejor conocida como Bebe Rexha, es reconocida como una de las personalidades del ambiente artístico internacional que critica al body shaming y defiende la normalización de todos los cuerpos, con el objetivo de que sus fans se acepten tal y como son.

Pero, el lunes 27 de diciembre del 2021 subió un video a su cuenta oficial de Tik Tok llamado 'Honest Update', en donde admitió que, a pesar de esas posturas tan firmes que tiene acerca de la valoración de todos los cuerpos, ella misma está luchando para aceptar el suyo.

"Creo que nunca había pesado tanto. Me pesé hace un momento y no me siento cómoda compartiendo el peso porque me da vergüenza", comentó la cantante.

La lucha de Bebe Rexha por aceptar su cuerpo

Luchando por contener las lágrimas, la intérprete de 'Say My Name' agregó: “Me siento repugnante, ya saben, como en mi propio cuerpo".

Seis meses antes, Bebe Rexha compartió un video completamente distinto en la misma plataforma, en donde posó en lencería y reveló que había logrado alcanzar las 165 libras.

Pero, en el video reciente, explicó que su ausencia en las redes sociales se debe a que continúa luchando contra sus propias inseguridades.

"No he estado publicando tanto porque no me siento bien y cuando no me siento bien, no quiero publicar. Honestamente, esa es la razón por la que no publiqué en el último año tanto como solía hacerlo".

Bebe Rexha comentó lo difícil que es "ser delgada"

Mirando en retrospectiva, la artista de 32 años aceptó que sus mensajes body positive provenían desde el “dolor y la confusión” y que actualmente no sabe como ayudarse a sí misma o como amarse.

En marzo, la propia Bebe Rexha publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que podría servirle de motivación en estos momentos tan complicados para ella.

"Por mucho que traté de ser esa estrella del pop flaca, como las que vi de niña o como las que veo ahora, parece que no puedo hacerlo de una manera que se sienta natural o saludable"

"Me gusta comer. Hago ejercicio. Bebo agua. Hago lo mejor que puedo. Sigo el ritmo de mi cuerpo. Aunque a veces se pone difícil, le muestro a mi cuerpo el amor”

Los fans de Bebe Rexha le dieron ánimos

En el video, varios de sus fans le enviaron mensajes para tratar de motivar a la cantante:

“Mi corazón se rompe por escucharte hablar de esto. ¡Aquí para ti y otras mujeres! Eres hermosa e increíble. ¡Te escuchamos!”, escribió uno de ellos.

"Eres hermosa, pero no es como te vemos, es como te ves a ti misma. Recuerda que la belleza viene de adentro y tienes un corazón de ángel ", se leía en otro de los comentarios.