Azela Robinson Actriz de las telenovelas Cabo y Mujer de Nadie revela trastorno que padece La actriz Azela Robinson se sinceró sobre el trastorno de ansiedad que padece y que la hace evitar eventos grandes como alfombras rojas.



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Video Azela Robinson revela trastorno que padece y que “le impide” salir de casa

Azela Robinson, actriz de las telenovelas Cabo y Mujer de Nadie, habló del trastorno de ansiedad que padece y que la hace evitar acudir a eventos grandes como alfombras rojas.

“No me gusta salir, prefiero estar en mi casa”, declaró a Televisa Espectáculos el 13 de mayo.

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La actriz compartió que su mayor fobia son las multitudes, por lo que evita salir de casa en un mundo que, considera, “es muy violento”.

“Me da fobia salir porque la gente es más histérica que yo y eso ya es difícil, me da fobia salir porque todo el mundo es irrespetuoso en la calle, en el tránsito, todo el mundo es muy violento… Prefiero quedarme en mi casa”, sentenció.

¿Cuál es la fobia que padece Azela Robinson?

En abril, Azela Robinson contó a la periodista Matilde Obregón que padecía agorafobia, un trastorno de ansiedad caracterizado por un miedo intenso “a lugares o situaciones que podrían provocar pánico o la sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado”, refiere Mayo Clinic.

“No me gusta mucho salir, tengo agorafobia, fobia a salir, dicen que a los lugares abiertos, pero más que eso es en lo que nos hemos convertido. Ya tomar el coche es un estrés porque si no está un montachoques, está una señora en tercera fila, si no está el camión en donde no debe, todo el mundo se grita…. entonces estoy evitando”, explicó.