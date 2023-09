Azela Robinson recibe críticas por reaccionar a polémica de mujer trans (hasta Wendy salió al tema)

“Siempre me han atacado porque yo siempre he dicho que no me considero una mujer, yo siempre he dicho que soy una chica transexual. Para mí, la mujer biológica es la mujer que puede dar un bebé, tienen su órgano reproductor femenino, todo por dentro. Yo habló por mí, no habló por las demás y ni modo, yo no voy a cambiar y dar una cara falsa por dar gusto a otras personas y yo estar infeliz, jamás”, declaraba la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ en marzo pasado.