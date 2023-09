Azela Robinson rompe el silencio tras comentarios sobre mujer trans: explica su postura

“Yo entiendo que cuando apenas uno tiene libertad de algo, te pasas, eres como un borrego descarriando, nos pasa a todos. Las mujeres tenemos muy poco tiempo de tener libertad y todavía no la tenemos, nos ha costado mucho trabajo que nos den un lugar y que nos respete (…) Ahora, que vengan a invadirnos, no está bien, no por compartir el baño sino que me parece una falta de respeto que los trans no tengan un baño. Yo creo que debe haber baños mixtos, porque cómo vas a decirle a una mujer trans que no puede usar el baño de mujeres, ¿a dónde la vas a mandar? ¿Al de hombres para que la humillen o la acosen? No”, sentenció.