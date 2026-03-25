Wendy Guevara

Hijo de Jorge Salinas ya tiene enamorada famosa: Wendy Guevara "anda queriendo todo" con él

La ganadora de La Casa de los Famosos México es una más de las que quedaron prendadas del hijo de Jorge Salinas. Santiago es modelo y recientemente ha causado furor en las redes sociales.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Jorge Salinas y su hijo mellizo mayor aparecen por primera vez juntos en alfombra roja: esto dijeron

El hijo de Jorge Salinas, Santiago, ha causado revuelo en redes sociales y no pasó desapercibido para la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara.

'La Perdida' dio encendidas declaraciones sobre el joven modelo de 21 años y otros famosos galanes del momento, " Ahorita ando queriendo todo con el Harfuch, ando queriendo todo con el hijo de Jorge Salinas y todo con el hijo de Consuelo Duval", dijo en entrevista con Edén Dorantes el pasado 24 de marzo.

PUBLICIDAD

Más sobre Wendy Guevara

Wendy Guevara presume nueva figura tras cirugía de reducción de cintura: así se ve ahora
0:37

Wendy Guevara presume nueva figura tras cirugía de reducción de cintura: así se ve ahora

Univision Famosos
Wendy apoya que mujeres biológicas no compitan con transexuales: "La fuerza es muy distinta"
0:49

Wendy apoya que mujeres biológicas no compitan con transexuales: "La fuerza es muy distinta"

Univision Famosos
Adamari López ventila intimidad sobre su depilación que la tiene preocupada: "¿Qué hago?"
1:04

Adamari López ventila intimidad sobre su depilación que la tiene preocupada: "¿Qué hago?"

Univision Famosos
¿Adamari López peleada con Wendy Guevara por su participación en Desiguales? Una de ellas habla
0:54

¿Adamari López peleada con Wendy Guevara por su participación en Desiguales? Una de ellas habla

Univision Famosos
¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami
1:06

¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami

Univision Famosos
Wendy Guevara y su mansión: transformó su casa de la infancia con su éxito
3:16

Wendy Guevara y su mansión: transformó su casa de la infancia con su éxito

Univision Famosos
¡Wendy Guevara se une a Desiguales y llega con todo! Ya hizo advertencia a Migbelis Castellanos
2 mins

¡Wendy Guevara se une a Desiguales y llega con todo! Ya hizo advertencia a Migbelis Castellanos

Univision Famosos
Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá
2 mins

Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá

Univision Famosos
Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje
2 mins

Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje

Univision Famosos
Wendy Guevara tiene una 'conexión' con 'El secreto del río': esta escena se relaciona con su vida
4 mins

Wendy Guevara tiene una 'conexión' con 'El secreto del río': esta escena se relaciona con su vida

Univision Famosos

Sobre el hijo de Salinas dijo emocionada: "¡Qué cejotas tan bonitas!".

Al ser cuestionada sobre sus sentimientos por él, Wendy fue contundente: "Es que su papá estaba así de guapote, verdad. Está todavía", comentó Wendy, aclarando que sus halagos son siempre con "todo respeto" hacia el actor y su familia.

Wendy Guevara dispuesta a llevarle el desayuno a Omar García Harfuch

La influencer también se mostró entusiasmada por el político Omar García Harfuch, hijo de la actriz María Sorté, de quien dijo que es "muy guapo" y que le encantaría que la cuidara.

Con su característico sentido del humor, Guevara incluso bromeó sobre cómo intentaría conquistarlo a través del estómago, aunque con una pequeña trampa: "Claro, el desayuno y todo, aunque se lo compre y diga que yo... yo finjo y le digo: 'Yo te lo hice, papi'".

Relacionados:
Wendy GuevaraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX