Wendy Guevara Hijo de Jorge Salinas ya tiene enamorada famosa: Wendy Guevara "anda queriendo todo" con él La ganadora de La Casa de los Famosos México es una más de las que quedaron prendadas del hijo de Jorge Salinas. Santiago es modelo y recientemente ha causado furor en las redes sociales.

Video Jorge Salinas y su hijo mellizo mayor aparecen por primera vez juntos en alfombra roja: esto dijeron

El hijo de Jorge Salinas, Santiago, ha causado revuelo en redes sociales y no pasó desapercibido para la ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara.

'La Perdida' dio encendidas declaraciones sobre el joven modelo de 21 años y otros famosos galanes del momento, " Ahorita ando queriendo todo con el Harfuch, ando queriendo todo con el hijo de Jorge Salinas y todo con el hijo de Consuelo Duval", dijo en entrevista con Edén Dorantes el pasado 24 de marzo.

PUBLICIDAD

Sobre el hijo de Salinas dijo emocionada: "¡Qué cejotas tan bonitas!".

Al ser cuestionada sobre sus sentimientos por él, Wendy fue contundente: "Es que su papá estaba así de guapote, verdad. Está todavía", comentó Wendy, aclarando que sus halagos son siempre con "todo respeto" hacia el actor y su familia.

Wendy Guevara dispuesta a llevarle el desayuno a Omar García Harfuch

La influencer también se mostró entusiasmada por el político Omar García Harfuch, hijo de la actriz María Sorté, de quien dijo que es "muy guapo" y que le encantaría que la cuidara.