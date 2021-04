Ashley Judd muestra las cicatrices que le dejó el accidente que hace 2 meses sufrió en África

La actriz de películas como ‘Ruby In Paradise’ y ‘Kiss The Girls’ se quebró varios huesos en febrero durante una misión para estudiar a los monos bonobos en su hábitat natural en la República Democrática del Congo. Tras tropezarse con un árbol, Judd fue rescatada por lugareños y eventualmente fue llevada en avión a Sudáfrica para ser operada.

“La herida del nervio del peroneo tomará al menos un año. Me concentro duro en mover mi pie, que todavía no se mueve (y aprecio los masajes de calidad médica que me dan mis hermanas y que me le hacen recordar a mi cerebro que sí tengo un pie derecho)”, dijo.