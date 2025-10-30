Yrma Lydya

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Autoridades mexicanas dieron a conocer el arresto de Máximo Axel ‘N’, quien presuntamente ayudó a Jesús Hernández Alcocer, esposo de la intérprete y su supuesto feminicida.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Carmen Salinas resaltó las cualidades del esposo que asesinó a Yrma Lydya: “Ser humano increíble”

A tres años de que la cantante Yrma Lydya Gamboa Jiménez fuera asesinada, detuvieron a uno de los presuntos implicados en el crimen por el que ella perdió la vida.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en un comunicado este miércoles sobre el arresto de Máximo Axel ‘N’, quien fuera chofer de Jesús Hernández Alcocer, marido de la artista y su supuesto feminicida.

La dependencia indicó que agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, realizaron labores de inteligencia que permitieron la localización del exconductor en el municipio de Ixtapaluca.

Luego de que fuera capturado en un domicilio vinculado a su actual pareja sentimental, lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

¿De qué acusan al presunto implicado en el asesinato de Yrma Lydya?

Según lo detallado, Máximo Axel ‘N’ está siendo imputado por su probable participación en el ataque contra Yrma Lydya Gamboa.

Él presuntamente ayudó a Jesús Hernández Alcocer a tratar de esconder el arma, la cual igualmente le habría entregado, con la cual alegadamente baleó a su esposa y, también, en su intento de huir.

Desde octubre de 2024, la institución “ofrecía una recompensa de 500.000 pesos [casi 27 mil dólares]” para quien aportara datos que permitieran ubicarlo.

Lo que se sabe del asesinato de Yrma Lydya

La noche del 23 de junio de 2022, Yrma Lydya Gamboa acudió a un restaurante, ubicando en la capital mexicana, para reunirse con Jesús Hernández Alcocer.

En un momento de la velada, relataron testigos, se escucharon al menos tres disparos, los cuales, presuntamente, el abogado hizo a la estrella del regional.

El empresario trató de escapar del lugar; sin embargo, un elemento de seguridad privada lo retuvo hasta que uniformados lo agarraron y llevaron al Ministerio Público.

Mientras se encontraba recluido en el Reclusorio Norte y bajo proceso para determinar si él era responsable, pese a que se declaró inocente, falleció por un infarto en octubre del mismo año.

La presentadora de ‘Sale el sol’, Ana María Alvarado, aseveró, después del deceso de Yrma, que esta presuntamente denunció “por violencia doméstica” a Hernández en el pasado.

“Porque él ya le había puesto una pistola en la cabeza, pero al reconciliarse, quitó los cargo”, relató la periodista en el programa.

Relacionados:
Yrma LydyaMuertes de famososFamosos

