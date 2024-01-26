Arturo Carmona

A Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, le "preocupan" las relaciones de su papá

El actor confesó que su hija siempre está al pendiente de su felicidad y le da opiniones sobre sus noviazgos.

Por:
Ashbya Meré.
Video Melenie Carmona aclara si apoya las relaciones sentimentales de su padre

Arturo Carmona y Melenie Carmona han demostrado en redes sociales que tienen una relación padre e hija muy cercana. Sin embargo, en temas de amor no son tan comunicativos entre ellos, aunque siempre están al pendiente de su felicidad.

El actor mexicano confesó en entrevista con los medios de comunicación, que su primogénita le da su punto de vista respecto a sus romances.

" Se preocupa con quién estoy y da su punto de vista muy inteligentemente hablando", dijo a la prensa, reportó el programa 'Chismorreo' el 23 de enero.

"Al final ella es mi hija y siempre va a estar preocupada porque su papá siempre esté bien", añadió.

Melenie no se entromete en la vida amorosa de Arturo Carmona

En febrero de 2023, la hija de Alicia Villarreal aseguró en una sesión de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram que ese "tipo de temas a mí no me incumben, no es como que necesites mi aprobación".

Y aclaró que la mujer que sea pareja de su padre "si me caes bien o me caes mal al final de cuentas yo solo te voy a ver un ratito, yo no estoy 24/7 contigo", dijo entre risas.

La joven, de 23 años, explicó que la comunicación que tiene con su padre no incluye los temas del corazón.

"Mi papá y yo tenemos una relación muy comunicativa, o sea, él me platica de su vida, me platica de su día, yo le cuento de mis cosas, pero no es como que nos contemos de 'ahorita estoy saliendo con esta persona', o sea, no es de ese tipo de relación, hay mucho respeto en ese tema".

Además, compartió que ese tipo de respeto por los temas de pareja no solo es con su papá, también con su madre, Alicia Villarreal, y su padrastro, Cruz Martínez.

"No es nada más con mi papá, también es con mi mamá y con Cruz. Siento que me ha traído mucha paz pensar así. Mientras entre nosotros estemos bien, lo que se dice afuera no importa", sentenció en la red social.

Aunque Arturo Carmona estaría soltero, la última mujer con quien se le relacionó sentimentalmente fue con Dania Méndez, compañera que tuvo en un reality show en 2023.

