Arrestan a famoso reportero de Miami por robo de lujoso reloj valuado en 16 mil dólares

El periodista Michael Hudak, reportero del canal WSVN-ABC Miami, fue arrestado tras ser acusado de robar un reloj Rolex valorado en 16,000 dólares a un vecino y empeñarlo por 7,000 dólares.

El incidente ocurrió en julio, cuando la víctima viajó a España por dos semanas y dejó una llave de repuesto de su vivienda al compañero de cuarto de Hudak, con instrucciones de usarla solo en caso de emergencia.

Al regresar, el propietario notó la desaparición de su Rolex Date-Just sin señales de entrada forzada. Tras consultar con sus vecinos, todos negaron saber del paradero del reloj. Sin embargo, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade notificó a la víctima que el reloj había sido empeñado, lo que llevó a una investigación que identificó a Hudak como el responsable.

El periodista presentó su licencia de conducir, firmó el formulario de transacción, dejó su huella digital y recibió el dinero en efectivo.

El jueves 28 de agosto, Hudak, de 29 años, se entregó voluntariamente a la policía y fue acusado de hurto mayor y robo en una vivienda desocupada, ambos considerados delitos graves. Actualmente se encuentra en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de que se le fije una fianza.

WSVN confirmó que el reportero fue suspendido sin goce de sueldo mientras se desarrolla el proceso judicial.

Arrestan al reportero Michael Hudak. Imagen Michael Hudak/Instagram

¿Quién es Michael Hudak?

Es un periodista galardonado que ha trabajado como reportero, presentador y fotoperiodista en WSVN-TV, canal afiliado a ABC en Miami. Su trayectoria incluye cobertura de noticias regionales en ciudades como Miami y Tallahassee, y ha colaborado con diversos medios en Estados Unidos.

Hudak ha sido reconocido con premios Emmy, Edward R. Murrow y Associated Press, lo que refleja su impacto en el periodismo local y regional. Antes de llegar a WSVN, trabajó en WINK News, WCTV y ABC7NY, lo que le permitió construir una carrera sólida en medios televisivos.

Entre sus coberturas destacadas se encuentran historias humanas y de justicia social, así como reportajes sobre donaciones de órganos, lanzamientos tecnológicos y eventos comunitarios.