Arrestos

Arrestan a famoso reportero de Miami por robo de lujoso reloj valuado en 16 mil dólares

El conocido periodista entró a una propiedad privada de donde sustrajo la costosa joya manufacturada por una prestigiada marca.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Arrestan a Pedro Moreno: su esposa lo acusa de violencia y después pide que retiren los cargos

El periodista Michael Hudak, reportero del canal WSVN-ABC Miami, fue arrestado tras ser acusado de robar un reloj Rolex valorado en 16,000 dólares a un vecino y empeñarlo por 7,000 dólares.

El incidente ocurrió en julio, cuando la víctima viajó a España por dos semanas y dejó una llave de repuesto de su vivienda al compañero de cuarto de Hudak, con instrucciones de usarla solo en caso de emergencia.

PUBLICIDAD

Al regresar, el propietario notó la desaparición de su Rolex Date-Just sin señales de entrada forzada. Tras consultar con sus vecinos, todos negaron saber del paradero del reloj. Sin embargo, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade notificó a la víctima que el reloj había sido empeñado, lo que llevó a una investigación que identificó a Hudak como el responsable.

El periodista presentó su licencia de conducir, firmó el formulario de transacción, dejó su huella digital y recibió el dinero en efectivo.

Más sobre Arrestos

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto
0:59

Pee Wee revela cómo halló muerto a su padre: luto habría detonado su arresto

Univision Famosos
Pee Wee reaparece tras su segundo arresto y comparte importante mensaje
0:58

Pee Wee reaparece tras su segundo arresto y comparte importante mensaje

Univision Famosos
Arrestan a famosa exreina de belleza mexicana: podría pasar hasta 15 años en la cárcel
1 mins

Arrestan a famosa exreina de belleza mexicana: podría pasar hasta 15 años en la cárcel

Univision Famosos
¿Qué pasa con Pee Wee?: la historia de sus dos arrestos y un mismo cargo en año y medio 
1:00

¿Qué pasa con Pee Wee?: la historia de sus dos arrestos y un mismo cargo en año y medio 

Univision Famosos
Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings, sale de prisión tras pagar fianza
2 mins

Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings, sale de prisión tras pagar fianza

Univision Famosos
Arrestan a Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings: lo que se sabe
1 mins

Arrestan a Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings: lo que se sabe

Univision Famosos
Julio César Chávez llora en vivo por su hijo detenido en EEUU: nadie sabe dónde está
1:00

Julio César Chávez llora en vivo por su hijo detenido en EEUU: nadie sabe dónde está

Univision Famosos
Arrestan a estrella de ’16 and Pregnant’ a un mes de perder a su hijo: la culpan de una muerte
2 mins

Arrestan a estrella de ’16 and Pregnant’ a un mes de perder a su hijo: la culpan de una muerte

Univision Famosos
Las imágenes del arresto de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles
0:55

Las imágenes del arresto de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles

Univision Famosos
Julio César Chávez rompe el silencio tras arresto de su hijo: lo vinculan con famoso cartel
2 mins

Julio César Chávez rompe el silencio tras arresto de su hijo: lo vinculan con famoso cartel

Univision Famosos

El jueves 28 de agosto, Hudak, de 29 años, se entregó voluntariamente a la policía y fue acusado de hurto mayor y robo en una vivienda desocupada, ambos considerados delitos graves. Actualmente se encuentra en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de que se le fije una fianza.

WSVN confirmó que el reportero fue suspendido sin goce de sueldo mientras se desarrolla el proceso judicial.

Arrestan al reportero Michael Hudak.
Arrestan al reportero Michael Hudak.
Imagen Michael Hudak/Instagram

¿Quién es Michael Hudak?

Es un periodista galardonado que ha trabajado como reportero, presentador y fotoperiodista en WSVN-TV, canal afiliado a ABC en Miami. Su trayectoria incluye cobertura de noticias regionales en ciudades como Miami y Tallahassee, y ha colaborado con diversos medios en Estados Unidos.

Hudak ha sido reconocido con premios Emmy, Edward R. Murrow y Associated Press, lo que refleja su impacto en el periodismo local y regional. Antes de llegar a WSVN, trabajó en WINK News, WCTV y ABC7NY, lo que le permitió construir una carrera sólida en medios televisivos.

PUBLICIDAD

Entre sus coberturas destacadas se encuentran historias humanas y de justicia social, así como reportajes sobre donaciones de órganos, lanzamientos tecnológicos y eventos comunitarios.


Relacionados:
ArrestosMiamiCrimenCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD