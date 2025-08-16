Arrestan a famosa exreina de belleza mexicana: podría pasar hasta 15 años en la cárcel

Video La muerte truncó sus planes de boda: novio de participante de Miss Universe Ecuador 2024 rompe en llanto

Isadora Lagos, quien ostentaba el título de Miss Guerrero 2024, fue detenida por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la Autopista del Sol en Guerrero, México, la noche del 14 de agosto.

La joven, de 25 años, viajaba en una camioneta blanca Dodge Durango acompañada de un hombre que se identificó como su escolta.

Durante la inspección, en un operativo de rutina, las autoridades encontraron una pistola calibre 9 mm, dos cargadores y 35 cartuchos útiles, todos de uso exclusivo del ejército.

Ninguno de los involucrados pudo acreditar la legal posesión del arma, por lo que ambos fueron trasladados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco.

De acuerdo con las leyes mexicanas, la portación de arma de uso exclusivo del ejército, puede conllevar hasta 15 años de prisión.

Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024. Imagen Organización Miss México/Instagram

¿Quién es Isadora Lagos?

Originaria de Acapulco, la joven de 25 años es licenciada en Derecho y actualmente cursa estudios en Gastronomía.

En septiembre de 2024 fue coronada Miss Guerrero, lo que la posicionó como una de las favoritas para el certamen nacional Miss México 2025. Sin embargo, semanas antes de su arresto, Lagos renunció a su título y a su participación en el concurso por desacuerdos con la organización estatal. Fue reemplazada por Victoria Zermeño.