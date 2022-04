Ariadne Díaz presume a su hijo en 'Vencer la ausencia': fans creen es el debut de Diego

Ariadne Díaz sorprendió en redes sociales al publicar una fotografía con quien será su hijo en la ficción en la telenovela ‘Vencer la ausencia’.

“Con mi chamaco hermoso en esta historia”, señaló la actriz al pie de la instantánea en la que aparece junto a Mariano Soria, quien interpreta a Daniel, hijo de Julia, su personaje en la cuarta parte de la saga ‘Vencer’.

La actriz comparte frecuentemente fotos y videos con su hijo Diego, de 5 años, por lo que sus fans llegaron a pensar compartiría créditos con su retoño en la producción de Rosy Ocampo.

A simple vista parecía ser el hijo que tuvo con el actor brasileño Marcus Ornellas, pero al observar detenidamente la imagen y releer la descripción, sus seguidores descubrieron un detalle que delataba que no era su primogénito: los ojos verdes.

“Se parece mucho a Diego. Al principio pensé que era él”, “Le cambiaron el color de ojos”, apuntaron algunos usuarios en la caja de comentarios de la publicación.

Aridne Díaz rechaza la idea de que su hijo sea actor a temprana edad

Aunque sus fans están ansiosos por ver a Diego debutar como actor, sus padres han sido tajantes sobre el tema y han dicho que, al menos a corto plazo, no dejarán que su hijo sea parte de la industria del entretenimiento.

“Está muy guapo, pero no se los ando prestando. En cuanto a lo de la actuación, no sé, si cumple 18 y me dice: ‘Quiero… lo que sea’, pues vas, pero antes de los 18 lo veo complicado, lo del permiso”, aseguró Ariadne Díaz durante la presentación del elenco de ‘Vencer la ausencia’.



Diego ha mostrado tener fascinación por las cámaras y en redes sociales aplauden su simpatía y carisma.

“Ese niño puede estar así y le pongo una cámara y se le activa la sonrisa, es muy bueno”, agregó en la entrevista publicada el 5 de abril en el canal de Youtube del periodista Edén Dorantes.

En un pasado encuentro con la prensa, la protagonista de telenovelas como La Malquerida y La Mujer del Vendaval explicó por qué rechaza la idea de que se dedique a la actuación.

“La verdad es que no. Yo que soy actriz, que sé lo que implica estar en un llamado, el compromiso, el profesionalismo que hay que tener, pues no porque sería muy difícil para mí que un día que se levante sin ganas de ir a su llamado. ¿Cómo le explicas a un niño 'es un trabajo y tienes que hacerlo?’. Yo no”, señaló.

Marcus Ornellas coincide con Ariadne Díaz sobre el debut en la actuación de Diego

El padre de Diego, quien ha sido su pareja por más de 6 años, coincide con la actriz en que debe de vivir de acuerdo a su edad.

"No queremos que ahorita trabaje, menos en la actuación", dijo al diario Reforma en entrevista publicada el 5 de noviembre.

Eso sí, el protagonista de Si Nos Dejan, dejó claro que cuando Diego entre a la adolescencia le enseñarán a ganarse las cosas por sí mismo.

"Ya después de los 12 lo voy a poner a trabajar, pero en otras cosas, para que conozca el valor de las cosas, lavando el coche y tendrá su recompensa, pero trabajar como actor, ya que sea mínimo adolescente para que él sepa la responsabilidad que conlleva ser actor".