Papás por Siempre: Todo lo que debes saber de la telenovela que hoy se estrena por Univision

Ariadne Díaz y José Ron estelarizan esta nueva producción de Rosy Ocampo que inicia cinco años después de los sucesos de 'Papás por Conveniencia'

La productora Rosy Ocampo presenta “Papás por Siempre”, continuación de “Papás por Conveniencia”, que retoma la historia de la entrañable familia Guevara‑Mosqueda cinco años después de los acontecimientos originales y que podrás ver a partir de hoy 21 de octubre en punto de las 8P/7C por Univision

En esta nueva etapa, los protagonistas Ariadne Díaz (como Aidé) y José Ron (como Tino) vuelven al frente de una producción que combinará humor, ternura y drama familiar, bajo la dirección de Benjamín Cann y Fernando Nesme.

Si quieres saber de qué trata 'Papás por Siempre', da clic aquí

Además de los protagonistas, se suman al reparto figuras como Erika Buenfil, Altair Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Daniela Luján, Martín Ricca, entre otros. La producción también redefinió algunos personajes infantiles para reflejar el salto de tiempo (cinco años) desde la primera entrega.

Conoce a todo el elenco de la telenovela aquí

'Papás por Siempre' será el final de la querida saga y combinará elementos clásicos del melodrama con temas modernos.

La telenovela cuenta con 82 capítulos de una hora que estamos seguros te cautivarán desde su inicio hasta su final.

Disfruta 'Papás por Siempre' por Univision y no te pierdas los capítulos y escenas favoritas en el sitio oficial de la telenovela.

