Ariadne Díaz sorprende con radical cambio de look: le dice adiós a su cabello castaño

La actriz presumió su nueva imagen a través de varias fotografías que publicó en sus redes sociales. “Las rubias se divierten más”, escribió.

Video Ariadne Díaz quiere rifar a Marcus Ornellas para complacer a sus fans: la reacción de él es lo mejor

Ariadne Díaz está estrenando look. La actriz sorprendió al presumir su radical cambio a través de sus redes sociales, donde dejó en claro que, ya sea por trabajo o por gusto, le encanta pintar su cabello.

La actriz compartió varias fotografías de su transformación en su cuenta de Instagram, donde finalmente le dijo adiós a su cabello castaño.

“¡Amo cambiar de look por trabajo pero también por gusto! ¿Qué les parece el resultado final?", escribió el pasado 27 de enero.

Así presumió Ariadne Díaz su nuevo look.
Imagen Ariadne Díaz / Instagram


“Dicen que las rubias se divierten más… pues a divertirnos”, precisó en la misma publicación, donde el primero en reaccionar fue Marcus Ornellas. "Divina", expresó el padre de su hijo.

Previo a este posteo, Ariadne Díaz se mostró emocionada por su cambio, ya que incluso minutos antes mostró cómo preparaban su cabello para la increíble transformación.

“Miren nada más, llegó el momento tan esperado; ahora sí habrá cambio de look... ¡uy qué nervios!”, aseveró sin aclarar si éste era por gusto o por un nuevo proyecto, ya que días antes aseguró que había puesto en pausa su decisión porque tenía una propuesta en puerta.

Así se veía la actriz con el cabello castaño.
Imagen Ariadne Díaz / Instagram


Esta no es la primera vez que Ariadne Díaz pinta su cabello de rubio, ya que en 2017, al finalizar las grabaciones de ‘La doble vida de Estela Carrillo’ renovó su imagen, mientras que en 2022 ocurrió exactamente cuando terminó su compromiso en 'Vencer la Ausecia' (telenovela que puedes ver en ViX).


