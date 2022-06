Aracely Arámbula por fin reveló si su corazón ya tiene dueño o sigue disfrutando su soltería

Tras tener relaciones sumamente públicas con amores famosos como Luis Miguel, Gabriel Soto y Arturo Carmona, Aracely Arámbula ha preferido mantener su vida romántica lo más privada posible.

Sin embargo, esto no impide que la actriz de ‘Soñadoras’ constantemente de pistas sobre si tiene novio o se mantiene soltera. Por ejemplo, en mayo de 2020 reveló en una entrevista con César Lozano que su corazón tenía dueño, pero no era nadie del medio.

"No tengo novio público, pero yo tengo a mi amor. Sí tengo un galán".



Un año después, en julio de 2021, reiteró que su amor no era famoso, algo que agradecía mucho. No obstante, sus más recientes declaraciones revelan que la vida amorosa de Aracely Arámbula tuvo un giro.

Aracely Arámbula explicó por qué por el momento está soltera



En un encuentro con los medios a raíz del inicio de grabaciones de la nueva versión de La Madrastra, telenovela que ‘la Chule’ protagoniza junto a Andrés Palacios, los actores explicaron que este remake cuenta con varias escenas candentes.

Esta mención dio pie a que los reporteros cuestionaran a Andrés y Aracely sobre el romance en su vida lejos de cámaras y la actriz reveló que efectivamente goza de mucho amor, pero no en un sentido romántico, sino con sus mascotas. Además, explicó por qué por el momento se mantiene soltera.

“Sí, mira, tengo mucho amor aquí con mis perrunos. Ando muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo, porque la verdad estoy multitask, en mil cosas, entonces por ahorita no”.



Más allá de su regreso a las telenovelas con su protagónico en La Madrastra, Arámbula mantiene su agenda ocupada con otras responsabilidades profesionales como su columna de ‘Salud con belleza’ en un periódico mexicano y la música.

Además de dejar en claro su soltería, Aracely aprovechó para aclarar que ella y Andrés Palacios son muy buenos amigos, pero reconoció que es probable que la química que tienen en pantalla provoque que se creen rumores sobre algún romance entre los dos.

“Van a empezar a decir que somos novios a escondidas, en privado, no en privado. Van a empezar a decir esas cosas, pero lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho”.



Asimismo, advirtió que afortunadamente estos rumores sobre tener una relación detrás de cámaras con sus parejas en pantalla ya no le afectan y aprovechó para bromear un poco con los medios y pedirles que ya no inventen cosas.

“No, yo creo que no (me afectan los rumores). Ya no anden inventando porque ya no les creen. No se quiebren la cabeza”.