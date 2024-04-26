Con foto en traje de baño, Aracely Arámbula recuerda a su fallecida mamá
La actriz rindió un homenaje muy especial a su madre, la señora Socorro Jacques, quien falleció el 9 de febrero de 2024.
Aracely Arámbula comenzó el año con una triste noticia: la repentina muerte de su madre, laseñora Socorro Jacques. A poco más de dos meses del inesperado suceso, la actriz compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su amada ‘Coco’, quien falleció el 9 de febrero de 2024.
“Bendecido domingo, mirando al cielo, abrazándolo… Todo me recuerda a ti, mi Coco, y más este lugar”, escribió la protagonista de ‘La Madrastra’ (telenovela que puedes ver en ViX). “Amándote infinitamente, y día a día tratando de reconstruir mi corazón”, agregó la intérprete de 49 años.
Aracely Arámbula aparece en traje de baño
Además, acompañó su publicación con una fotografía en traje de baño.
En la imagen, ‘La Chule’ aparece sonriente dentro de un jacuzzi con un hermoso paisaje de fondo. Aunque no reveló la ubicación exacta, dejó entrever que era un lugar especial para su madre.
La muerte de doña Socorro
Un mes antes de celebrar su cumpleaños, Aracely Arámbula enfrentó el fallecimiento de su madre Socorro Jaques, a causa de un presunto cáncer.
De acuerdo con la periodista Addis Tuñón, “doña Soco se fue sin sufrir dolor gracias a la atención de su hijo Leonardo, quien es médico”.
Aunque la comunicadora no dio más detalles sobre el tipo del supuesto cáncer que aquejaba a la mamá de Aracely Arámbula, el programa ‘Ventaneando’ reportó que la progenitora de la actriz murió a los 81 años la noche del 9 de febrero en la Ciudad de México.