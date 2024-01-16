Aracely Arámbula se niega a recibir el dinero de Luis Miguel para sus hijos por esta razón

Video Aracely Arámbula presumió a su hijo Daniel como nunca en su cumpleaños 15: fotos y videos inéditos

Contrario a lo que se especuló a finales de 2023, el abogado Guillermo Pous confirmó que el pleito legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, no ha terminado.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el defensor legal de la actriz declaró que el objetivo de 'La Chule' es velar por el futuro de sus dos hijos.

“Todo es a favor de los niños, lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de unos fideicomisos para su educación”, declaró en la emisión de Sale el Sol de este 16 de enero, haciendo énfasis en que Aracely Arámbula y Luis Miguel seguirán “negociando por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad” sus hijos.

¿Por qué Aracely Arámbula no ha cobrado la fuerte suma que El Sol le depositó para sus hijos?

Si bien Guillermo Pous confirmó que Luis Miguel realizó un depósito a favor de la Aracely Arámbula para la pensión alimenticia de sus hijos, también reveló las razones por las que la intérprete de 48 años no ha dispuesto de la suma de dinero.

“No es que no lo quiera tomar, simplemente se deben cumplir las formalidades necesarias para que sea notificada, para que pueda disponer de los recursos, y los aplique a favor de los menores”, detalló.

Al respecto de la cantidad económica que se ha manejado en los medios de comunicación, Guillermo Pous recalcó: “De las cifras no hablo porque al final es irrelevante para todos los medios y para cualquier persona. Las cantidades y las cifras son simplemente entre ellos y para ellos”.

Abogado de Aracely Arámbula afirma que no se ha negado a que sus hijos convivan con Luis Miguel

Por último, el abogado de la protagonista de ‘La Madrastra’ (telenovela que puedes ver en ViX) declaró que la artista nunca se ha negado a que sus hijos convivan con el cantante sino que por el contrario, está abierta para que suceda.