Aracely Arámbula recibe conmovedora felicitación de su hijo en la ficción: sorprende con foto

Video Aracely Arámbula contiene el llanto al revelar lo que le dijo su mamá antes de morir

Aracely Arámbula está de manteles largos, pues este 6 de marzo celebró su cumpleaños número 49, hecho que le llevó a recibir infinidad de felicitaciones por parte de fans y famosos.

Sin embargo, uno de los mensajes que más atrajo miradas fue el que le dedicó su hijo en la ficción, David Caro Levy.

El novio de Valentina Buzzurro utilizó su cuenta oficial de Instagram para celebrar un año más de vida de quien fue su mamá en ‘La Madrastra’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX.

Junto a una fotografía, que se tomaron durante la promoción que realizaron de la producción, el actor festejó a Aracely Arámbula, a quien le dedicó un conmovedor mensaje.

“ Feliz cumpleaños a mi madrastra bella”, escribió junto a dos caritas mandando besos.

La fotografía se viralizó en varias cuentas de clubs de fans, quienes aplaudieron que pese a que han pasado dos años de que trabajaron juntos, David Caro Levy siga externándole su cariño a Aracely Arámbula.

En 2022, la ex de Luis Miguel regresó a las telenovelas con los personajes de ‘Marcia’ y ‘Marisa’ en ‘La Madrastra’, en dicha producción fue mamá de David Caro Levy, Ana Tena y Emiliano González.

Aracely Arámbula celebra su cumpleaños al borde de las lágrimas

Aracely Arámbula reveló en su cuenta oficial de Instagram que ha sido un día complicado, pues es el primer cumpleaños que celebra sin la presencia de su mamá, quien murió el 9 de febrero pasado tras una larga batalla contra el cáncer.

A través de sus historias y al borde de las lágrimas, la actriz publicó una foto en la que aparece junto a su hermano Leonardo y sus padres.

“Bellísima foto, ¡qué cumpleaños tan hermoso!, tan divino y no voy a llorar, como me dijo mi mamita, hay que estar celebrando y festejando la bendición de tener la vida”, detalló.

Tras revelar lo que su mamá le decía, Aracely Arámbula detalló que lo importante son “los recuerdos y lo vivido” con sus padres.