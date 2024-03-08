Aracely Arámbula

Aracely Arámbula recibe conmovedora felicitación de su hijo en la ficción: sorprende con foto

El actor felicitó a su ‘madrastra’ y compartió una tierna fotografía, la cual se tomaron hace dos años.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Aracely Arámbula contiene el llanto al revelar lo que le dijo su mamá antes de morir

Aracely Arámbula está de manteles largos, pues este 6 de marzo celebró su cumpleaños número 49, hecho que le llevó a recibir infinidad de felicitaciones por parte de fans y famosos.

Sin embargo, uno de los mensajes que más atrajo miradas fue el que le dedicó su hijo en la ficción, David Caro Levy.

PUBLICIDAD

El novio de Valentina Buzzurro utilizó su cuenta oficial de Instagram para celebrar un año más de vida de quien fue su mamá en ‘La Madrastra’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX.

Junto a una fotografía, que se tomaron durante la promoción que realizaron de la producción, el actor festejó a Aracely Arámbula, a quien le dedicó un conmovedor mensaje.

Más sobre Aracely Arámbula

Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”
0:57

Aracely Arámbula preocupada por salud de uno de los hijos que tiene con ‘Luismi’: “Recemos”

Univision Famosos
Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista
1:00

Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista

Univision Famosos
Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 
1:00

Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 

Univision Famosos
¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos
1:03

¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos

Univision Famosos
Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?
0:58

Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?

Univision Famosos
Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?
1:16

Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?

Univision Famosos
Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"
2 mins

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"

Univision Famosos
¿Luis Miguel apoyará a su hijo con Aracely Arámbula a debutar como cantante?: "Es necesario"
2 mins

¿Luis Miguel apoyará a su hijo con Aracely Arámbula a debutar como cantante?: "Es necesario"

Univision Famosos
"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento
2 mins

"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento

Univision Famosos
“Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas
0:57

“Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

Univision Famosos

Feliz cumpleaños a mi madrastra bella”, escribió junto a dos caritas mandando besos.

'Hijo' de Aracely Arámbula la sorprende con felicitación por su cumpleaños
'Hijo' de Aracely Arámbula la sorprende con felicitación por su cumpleaños
Imagen Instagram David Caro Levy

La fotografía se viralizó en varias cuentas de clubs de fans, quienes aplaudieron que pese a que han pasado dos años de que trabajaron juntos, David Caro Levy siga externándole su cariño a Aracely Arámbula.

En 2022, la ex de Luis Miguel regresó a las telenovelas con los personajes de ‘Marcia’ y ‘Marisa’ en ‘La Madrastra’, en dicha producción fue mamá de David Caro Levy, Ana Tena y Emiliano González.

Aracely Arámbula celebra su cumpleaños al borde de las lágrimas

Aracely Arámbula reveló en su cuenta oficial de Instagram que ha sido un día complicado, pues es el primer cumpleaños que celebra sin la presencia de su mamá, quien murió el 9 de febrero pasado tras una larga batalla contra el cáncer.

A través de sus historias y al borde de las lágrimas, la actriz publicó una foto en la que aparece junto a su hermano Leonardo y sus padres.

“Bellísima foto, ¡qué cumpleaños tan hermoso!, tan divino y no voy a llorar, como me dijo mi mamita, hay que estar celebrando y festejando la bendición de tener la vida”, detalló.

Tras revelar lo que su mamá le decía, Aracely Arámbula detalló que lo importante son “los recuerdos y lo vivido” con sus padres.

“Un año más, sí, pero lo más importante es los recuerdos, lo vivido, lo maravilloso de la familia, y lo que queda siempre para vivir cada día, con toda la fuerza, con toda la fe, con todo el amor, con todo tu amor Coco hermosa”, sentenció.

Relacionados:
Aracely ArámbulaFamososDavid Caro LevyCelebridadesPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD