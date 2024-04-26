Aracely Arámbula y Arturo Carmona son 'pareja' de nuevo: actor da esta declaración

Video Luis Miguel no fue la pareja más famosa de Aracely Arámbula: estos galanes también la enamoraron

Aracely Arámbula sostuvo un romance, en secreto, con Arturo Carmona dos años después de la ruptura de la actriz con Luis Miguel; ahora, a 13 años del noviazgo, los actores vuelven a ser pareja.

El ex de Alicia Villarreal reveló a los micrófonos de Hoy que él y ‘La Chule’ protagonizarán la puesta en escena ‘Perfume de Gardenia’, por lo que harán mancuerna una vez más en la ficción.

“Y a es un hecho (que Aracely Arámbula estará), nada más estamos esperando. Ya tenemos prácticamente nuestro itinerario de ensayos, pero a veces es impredecible el estreno, ya vamos a ensayar muy pronto, yo creo en unos dos meses”, mencionó este 26 de abril.

Tras dar a conocer su próximo reencuentro con Aracely Arámbula, Arturo Carmona aplaudió el trabajo que hizo la actriz con el personaje de ‘Gardenia’, señalando que nadie lo hizo como ella.

“Aracely es ‘Gardenia’, es un personaje que Aracely hizo propio y a pesar de que estuvieron otras ‘Gardenias’ después de Aracely, sin menospreciar a nadie, creo que Aracely fue la adecuada para ese personaje porque lo hizo propio”.

El actor aseguró que por el momento no ha hablado con la cantante sobre cómo será trabajar juntos tras su romance, pero afirmó que ambos son “profesionales” y que su pasado no afectará en nada su trabajo.

“No, no lo hemos platicado porque somos compañeros y somos la base de esta obra y no, no hay absolutamente nada malo. Somos profesionales ante todo”, sentenció en la emisión matutina.

Aracely Arámbula y Arturo Carmona fueron novios: ¿ella lo ocultaba?

Aracely Arámbula y Arturo Carmona fueron pareja en 2011; aunque en su momento lo negaron, el actor confirmó el romance que tuvieron en 2021 durante una entrevista con Fernando Lozano.

El regiomontano habló, en aquella ocasión, sobre cómo comenzó su amorío , el cual se dio en la obra ‘Perfume de Gardenia’, la cual los volverá a unir este 2024.

“ Sí, fuimos pareja, fuimos novios. Hacemos ‘Perfume de Gardenia’, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir. Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días”.

Al ser cuestionado sobre si ello lo mantuvo en secreto por un acuerdo firmado con Luis Miguel, Arturo Carmona indicó que jamás supo que existiera tal papel, pero que sí llegó a dudar porque nadie sabía de su romance.

“Se decía que tenía prohibido tener una relación con alguien, que estaba firmado por contrato… Al final me entró la duda porque nunca lo hicimos público, todo el mundo lo sabía, pero nunca dijimos ‘Sí’. De la puerta para allá somos una cosa y de la puerta para acá ni nos conocemos”.

Aunque él estaba muy enamorado de Aracely Arámbula y le tenía un cariño especial a los hijos de ‘La Chule’, terminaron por separarse tras varios meses juntos.

“ Dije: ‘estoy cansado, qué estoy haciendo ahí, qué necesidad tengo de estar aguantando. Me encanta, estoy enamorado de su familia’. Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos, me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo y yo con ganas de tener más hijos”.

Arturo Carmona aseguró que uno de los principales motivos de su separación fue culpa de Luis Miguel, hecho que terminó por cansarlo.

“ Ya estaba muy cansado de muchas cosas, yo estaba hasta ofendido, de decir ‘no estoy tan tirado al catre para que me estés escondiendo’, pero entendí que venía ‘El Sol’, pero era de ‘ya, ya tenemos más de un año’. Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo”, narró hace tres años.

Las declaraciones del actor causaron revuelo y en diciembre de 2021, Aracely Arámbula se refirió a la polémica sobre su exnovio.

“De Arturo te voy a decir que es alguien que quiero mucho, mucho, mucho. El tiempo que estuvimos en ‘Perfume de gardenia’, pues, vivimos un romance muy bonito. Él dice siempre que lo niego. No lo niego. Lo que pasa es que yo no quería que (la prensa) nos acosara tanto”, expresó.