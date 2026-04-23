Angelique Boyer Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumen sus vacaciones en China: así se dejaron ver La pareja compartió imágenes de su romántico viaje por el ‘gigante asiático’. Angelique Boyer y Sebastián Rulli están a meses de celebrar 12 año de noviazgo.



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Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumieron sus vacaciones en China. Los famosos se encuentran desde hace días en el llamado ‘gigante asiático’, desde donde han compartido algunos vistazos de su escapada romántica.

Las primeras fotografías fueron compartidas en Instagram por Sebastián Rulli, quien en un primer momento se dejó ver muy sonriente al lado de la actriz, mientras que en sus siguientes historias dejó al descubierto paisajes urbanos de la ciudad de Pekín.

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“ Esta es la puerta principal donde entraban los emperadores y las emperatrices… Ahora sí vamos a entrar a la Ciudad Prohibida”, se le escucha decir al actor. “Con mi emperador y conquistador”, agregó la actriz.

Así se dejaron ver Angelique Boyer y Sebastián Rulli en China. Imagen Sebastián Rulli / Instagram



La estrella de telenovelas, por su parte, replicó algunas postales de Sebastián Rulli en sus historias de Instagram. Sin embargo, también compartió imágenes tomadas por ella misma.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Imagen Angelique Boyer Instagram / Sebastián Rulli Instagram