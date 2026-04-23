Angelique Boyer

Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumen sus vacaciones en China: así se dejaron ver

La pareja compartió imágenes de su romántico viaje por el ‘gigante asiático’. Angelique Boyer y Sebastián Rulli están a meses de celebrar 12 año de noviazgo.

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Por:Elizabeth González
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Video ¡Angelique Boyer ya se casó! La actriz da los detalles y la reacción de Sebastián Rulli 

Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumieron sus vacaciones en China. Los famosos se encuentran desde hace días en el llamado ‘gigante asiático’, desde donde han compartido algunos vistazos de su escapada romántica.

Las primeras fotografías fueron compartidas en Instagram por Sebastián Rulli, quien en un primer momento se dejó ver muy sonriente al lado de la actriz, mientras que en sus siguientes historias dejó al descubierto paisajes urbanos de la ciudad de Pekín.

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Esta es la puerta principal donde entraban los emperadores y las emperatrices… Ahora sí vamos a entrar a la Ciudad Prohibida”, se le escucha decir al actor. “Con mi emperador y conquistador”, agregó la actriz.

Así se dejaron ver Angelique Boyer y Sebastián Rulli en China.
Así se dejaron ver Angelique Boyer y Sebastián Rulli en China.
Imagen Sebastián Rulli / Instagram


La estrella de telenovelas, por su parte, replicó algunas postales de Sebastián Rulli en sus historias de Instagram. Sin embargo, también compartió imágenes tomadas por ella misma.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli.
Angelique Boyer y Sebastián Rulli.
Imagen Angelique Boyer Instagram / Sebastián Rulli Instagram


El próximo 23 de septiembre, Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebrarán 12 años de relación.

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