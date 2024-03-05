Angelique Boyer

Angelique Boyer presume a su papá y lo confunden con galán de telenovelas

La pareja de Sebastián Rulli compartió una serie de fotos junto a su papá Patrick Boyer.

Tras pasar unos días en la playa con Sebastián Rulli, Angelique Boyer causó revuelo en redes sociales al presumir a su papá como pocas veces en emotivas fotos.

La protagonista de ‘El amor invencible’, telenovela que puedes ver en ViX, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una serie de imágenes en las que aparece abrazando en todo momento a Patrick Boyer.

La actriz viajó el fin de semana a Querétaro, donde vive su papá y lugar en el que disfrutaron de comida típica y recorrieron algunos rincones del estado.

“Fin de semana con mi adorado papá”, escribió Angelique Boyer como descripción de la publicación, la cual consiguió casi 700 mil ‘Me gusta’ en cuestión de horas.

Angelique Boyer protagoniza emotivas fotos con su papá Patrick Boyer
Angelique Boyer protagoniza emotivas fotos con su papá Patrick Boyer
Imagen Instagram Angelique Boyer

Los seguidores de la pareja de Sebastián Rulli quedaron sorprendidos por los retratos de padre e hija, por lo que en el hilo de comentarios destacaron el gran parecido físico que hay. Además, señalaron que la actriz heredó la belleza de su padre e, incluso, confundieron a don Patrick Boyer con un galán de telenovelas.

“Están idénticos, qué bellos”, “Te pareces muchísimo a tu papi”, “Qué guapo tu papi”, “Qué bellos, igualita a su papá, te tal palo tal astilla”, “Dos gotas de agua”, “Madre mía, qué guapo tu padre”, “ Pensé que era Alexis Ayala, se parece mucho”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Angelique Boyer.

Así luce el papá de Angelique Boyer: son igualitos
Así luce el papá de Angelique Boyer: son igualitos
Imagen Instagram Angelique Boyer

Además de los comentarios de sus fans, padre e hija recibieron un cariñoso mensaje de Sebastián Rulli, quien reveló: “¡Qué hermosos seres humanos! Puro corazón. Los amo”.

Papá de Angelique Boyer también actuó

en una telenovela

Don Patrick Boyer siguió los pasos de su famosa hija en las telenovelas y en 2020 hizo su debut en los melodramas en ‘Imperio de mentiras’, donde compartió créditos con Angelique Boyer.

El papá de la actriz tuvo una pequeña participación junto a su hija, quien en aquel momento mostró su emoción de compartir escena con su padre.

“Mi papá hizo un cameo, pero lo van a ver muchísimo más adelante. Me emocioné muchísimo. Más adelante lo podrán ver también a él, se ve muy guapo. Él estaba supertranquilo, yo me empecé a poner más nerviosa que él, fue muy chistoso y un gran momento”, confesó Angelique Boyer en 2020 a Despierta América.

La actriz detalló que las grabaciones se realizaron en Querétaro y relató, hace dos años, cómo reaccionó cuando vio a su papá actuar.

“Fuimos a grabar a Querétaro, grabamos unas escenas en el aeropuerto y mi papá vive en Juriquilla, Querétaro. Me fue a ver grabar, llevaba muchos meses de no verlo por la pandemia. De pronto, estoy grabando una escena de llanto y veo que Giselle está armando algo detrás de cámaras, yo enfocada y, de pronto, veo pasar a mi papá en la escena justo cuando la cámara me estaba tomando a mí”, sentenció.

