Angélica Vale

Hermana de Angélica Vale revela cómo es su relación con la actriz: ¿la invitará a su boda?

La actriz habló abiertamente sobre su relación con Angélica Vale y si contempla invitarla a su boda. Nicole Vale se comprometió con su novio en enero pasado luego de 10 años de relación.

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Por:Elizabeth González
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Video ¿Quiénes son los hermanos de Angélica Vale? Ella habla sobre ellos como pocas veces

Nicole Vale, hermana menor de Angélica Vale, reveló que la actriz se encuentra bien luego de que se hiciera pública su separación de Otto Padrón.

“Bien. Evidentemente son momentos complicados”, respondió a ABC Noticias el 13 de mayo.

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Aunque la actriz de telenovelas fue discreta al momento de hablar de su hermana, aseguró que, aunque no ha podido estar cerca de ella en las últimas semanas, ambas son muy cercanas.

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“La verdad es que yo no he podido verla porque estoy aquí de gira, pero la amo y sabe que estoy para ella siempre”, declaró.

Así es su relación con Angélica Vale

La hija de la actriz Arlette Pacheco aseguró que, contrario a lo que muchos podrían creer, Angélica Vale y ella son muy cercanas. Incluso, señaló que también tiene muy buena relación con Raúl y Lourdes, quienes son fruto del primer matrimonio de su padre

“Siempre, somos hermanos. Mucha gente cree que porque somos medios hermanos a lo mejor no hay relación, pero los cinco nos amamos con locura. Evidentemente cada uno tiene un montón de cosas que hacer, pero intentamos estar presentes porque nos amamos”, insistió.

¿Invitará a Angélica Vale a su boda?

Por otro lado, Nicole Vale fue cuestionada sobre si invitara a Angélica Vale a su boda con el actor Julián Huergo, con quien se comprometió el pasado 5 de enero luego de 10 años de relación.

“Por supuesto, claro (la invitaré a mi boda). Dama, por supuesto que sí. Todas mis hermanas, claro”, puntualizó.

Hija de Arlette Pacheco anuncia su compromiso.
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Imagen Nicole Vale / Instagram

Está orgullosa de su sobrina

Por último, la intérprete de 33 años habló de la incursión de Angélica Masiel a los escenarios como cantante.

“Mi sobrina canta precioso. Dicen que (el talento) no lo hurtan, lo heredan y sí (es verdad)”, sentenció.

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