Ángela Aguilar

Ángela Aguilar responde a Karol Sevilla tras supuesto reto para que se enfrenten a golpes

La cantante dejó un contundente comentario en un ‘post’ con un video en el que la actriz aparece presumiblemente lanzando frases negativas sobre ella.

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Video Comparan a Karol Sevilla con Ángela Aguilar y se indigna: “¡Mejor miéntame la mad..!”

Ángela Aguilar reaccionó a los comentarios presumiblemente negativos que Karol Sevilla ha hecho en su contra en más de una ocasión.

La cantante fue clara al expresar lo que le desea a la actriz, quien incluso presuntamente la retó a que se pelearan a golpes.

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¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante el rechazo de Karol Sevilla?

La contestación de Ángela Aguilar hacia las palabras connotación negativa que ha expresado Karol Sevilla surgió después de que la cuenta de Instagram ‘Angelitxs Nation’ publicara un clip recopilatorio.

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En el video aparece la protagonista de ‘Soy Luna’ diciendo frases como: “Angelita, pero ya cállate” y “‘Ángela Aguilar’. ¡Ora! ¡Ay, no, preciosa, mejor miéntame la madre antes de que me digas eso!”.

Además, el material incluye una nota de voz, atribuida a Karol, en la que se escucha: “Díganle a Ángela Aguilar que nos pongamos unos chingadazos”.

La intérprete de ‘Qué agonía’ dejó claro que se enteró de lo dicho por Sevilla al comentar el ‘post’. Primero escribió un, “Uy”, y luego, “Que Dios la bendiga y le dé paz”.

Ángela Aguilar deseó que "Dios bendiga" a Karol Sevilla.
Ángela Aguilar deseó que "Dios bendiga" a Karol Sevilla.
Imagen Angelitxs Nation/Instagram

Hasta el momento, Aguilar no se ha referido a profundidad acerca de lo que piensa de su colega en la industria del entretenimiento.

¿Karol Sevilla conforme con la “bendición” de Ángela Aguilar?

Luego de que lo anotado por Ángela Aguilar fuera reportado por la ‘tiktoker’ de la cuenta ‘Chismecitobyalicia’, Karol Sevilla dio su réplica.

“Bueno pues, ¡me dio la bendición! Ja, ja, ja, ja, ja”, expresó la también modelo de 26 años, quien es mayor que la esposa de Christian Nodal.

Ella no confirmó ni desmintió que haya desafiado a la hija de Pepe Aguilar a enfrentarse físicamente.

Karol Sevilla comentó el hecho de que Ángela Aguilar pidiera que Dios la bendiga.
Karol Sevilla comentó el hecho de que Ángela Aguilar pidiera que Dios la bendiga.
Imagen Chismecitobyalicia/TikTok
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