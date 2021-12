“Se me estaba alborotando la hormona”: Andrés García confesó sentir atracción por Jenni Rivera

Andrés García, quien durante muchos años fue considerado como uno de los galanes en la industria cinematográfica y telenovelas, confesó que en algún momento se sintió atraído por la cantante Jenni Rivera.

El actor nacido en República Dominicana se ha caracterizado por tener varias parejas atractivas del medio del espectáculo.

De acuerdo con lo que ha contado, tuvo varios amoríos así como las consecuencias que le trajeron a raíz de estas. Sin embargo, el histrión confesó que se sintió cautivado por la intérprete Jenni Rivera.

Mediante sus redes sociales, Andrés reveló que sintió una fuerte atracción por la ‘Diva de la banda’, pes la cantante se mostró como una gran mujer, pero ¿cómo y en dónde fue el encuentro? El actor de 80 años lo reveló.

De acuerdo con las sus palabras, Jenni Rivera “era una gran mujer”. Narró que en una ocasión, la famosa lo invitó a uno de sus conciertos.

“Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo cerro”.

Asimismo, detalló que en el concierto al que asistió, Jenni le dedicó un par de canciones, lo que según él expresó “le alborotó la hormona”.

“Ya se me estaba alborotando la hormona pero ella tenía marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance”.



Durante sus declaraciones, el famoso argumentó que la intérprete siembre fue una mujer “muy sexy” además de poseer una gran voz.

“Fue y se portó maravillosa, era una mujer muy sexy aunque estaba llenita, era una mujer muy sexy, con un gran encanto y cantaba increíble”.



Para finalizar, Andrés García aseveró ante sus fans que nunca se imaginó que la famosa cantante falleciera en aquel accidente aéreo ocurrido el 9 de diciembre de 2012 después de tomar un vuelo de Monterrey con testino a la Ciudad de México.