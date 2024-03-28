Exintegrante de Acapulco Shore continúa desaparecida: surgen nuevos detalles y su novio estaría involucrado

Video Manelyk no la pasó nada bien después de Acapulco Shore: una cirugía casi le cuesta la vida

Andrea Ayala Otaolarruchi sigue sin ser encontrada. Casi 15 días después de que su desaparición se reportara en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con la Secretaría de Seguridad estatal, ha emitido una ficha de búsqueda para la exintegrante de Acapulco Shore.

Desde el pasado 20 de marzo, se difundió un boletín para localizar a la joven. Sin embargo, el 27 de marzo, el reportero de nota roja, Carlos Jiménez, informó en sus redes sociales que su novio podría estar involucrado.

Surgen nuevos detalles del caso de Andrea Ayala Otaolarruchi

Según el periodista, las autoridades catearon el domicilio de Pablo Antonio, pareja de la joven. En el lugar, supuestamente encontraron dos vehículos Razzer abandonados, un automóvil Porsche, dinero, así como sustancias prohibidas y un arma de fuego.

El reportero afirmó que “sus fuentes” indican que hay evidencia para creer que alguien tomó las cosas de manera apresurada y escapó. No las robó, sino más bien tomó lo que necesitaba.

“Él fingió que desapareció para ocultar que estaba involucrado. Por el momento, los dos se encuentran fuera de la pista de las autoridades”, expresó Carlos Jiménez, haciendo hincapié en que la familia de la joven se encuentra “muy preocupada”.

Emiten ficha de búsqueda para localizar a exintegrante de Acapulco Shore

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal, ha emitido una ficha de búsqueda para localizar a Andrea Ayala Otaolaurruchi, quien fue vista por última vez en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

Emiten ficha de búsqueda para Andrea Ayala Otaolaurruchi. Imagen Fiscalía General de Justicia del Estado de México



Asimismo, se señala que su desaparición fue reportada el pasado 12 de marzo, siendo el 5 de marzo la última vez que se supo de ella.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, Andrea Otaolaurruchi, de 25 años, vestía un short de color negro, como señas particulares precisan que tiene un lunar en la nariz, un lunar en la mejilla derecha y un tatuaje en la mano izquierda. Mide 1.65 metros, complexión delgada, cabello: castaño obscuro y ojos café claros.

¿Quién es Andrea Otaolaurruchi?

Andrea Otaolaurruchi nació el 4 de diciembre de 1998. Es modelo y estudió la carrera de piloto aviador.