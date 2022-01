“La más bonita”: actriz de ‘Gotita de amor’ presumió su pancita de embarazo en bikini

En los años 90, la televisión mexicana estrenó diversas telenovelas que cautivaron al público con sus legendarios personajes.

‘Gotita de amor’ no fue la excepción, pues la tierna Isabel, a quien le dio vida Andrea Lagunes, se robó el corazón de sus seguidores.

Han pasado 23 años desde que el primer capítulo de ‘Gotita de amor’ vio la luz por primera vez y, con el tiempo, su elenco ha crecido bastante; tanto que Andrea, de 29 años, está esperando a su primer hijo con su novio Luciano Sánchez.

¿Cómo ha sido el embarazo de Lagunes?

Fue en septiembre de 2021 cuando Andrea Lagunes reveló que se convertiría en madre por primera vez y tras su anuncio ha compartido algunos detalles en redes sociales; como el género de su primogénito.

“Es un niño”, fue el mensaje que acompañó el video de la fiesta de revelación.

En octubre, la también cantante confesó en una entrevista para la revista ‘TVNotas’ lo ilusionada que se encuentra por convertirse en madre:

“Estoy muy contenta de gritarlo a los 4 vientos y ver que a mucha gente le alegró la noticia. Eso me hace sentir de maravilla”, dijo.

Lagunes cautivó Instagram con fotos en bikini

La coestrella de ‘Vivan los niños’ aprovechó sus redes sociales para presumir su pancita con un bikini rojo, el cual dejó ver su avanzado embarazo.

“Feliz Navidad”, es el mensaje que se lee al pie de las 'selfies', en las que aparece con su novio Luciano.

“Qué bella”, “Bendiciones” y “Los amo”, son algunos de los comentarios que los seguidores de la intérprete dejaron en la caja de comentarios, en donde además, aseguraron que “son los mejores papás”.

¿Por qué se alejó de las telenovelas?

En abril de 2021, la celebridad aclaró, en una entrevista para el canal de YouTube de ‘Tlnovelas’, el motivo por el que ya no aparece en melodramas mexicanos y señaló que no fue por decisión propia.

“No es como que las haya dejado, más bien de repente, cuando empecé en el proceso de niña adolescente, siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy (...) hacía castings para novelas juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía”, comentó.