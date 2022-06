El bebé de Andrea Lagunes es "un bebesote": presumió lo mucho que ha crecido a sus 3 meses

A finales de septiembre de 2021, la protagonista de ‘Gotita de amor’ anunció que estaba esperando a su primer bebé junto a su pareja Luciano Sánchez. Tras esta noticia, la exactriz infantil compartió el desarrollo de su embarazo hasta que tuvo en brazos a su bebé Mariano, quien nació el 14 de abril de 2022.

Como muchas famosas, Lagunes ha optado por mantener en anonimato la carita de su bebé, pero eso no le ha impedido compartir varios momentos mamá e hijo en sus redes sociales, como cuando lo disfrazó de Baby Yoda el 4 de mayo, fecha reconocida por ser el día de Star Wars.

A estos bellos momentos, se suma uno muy especial: la celebración de los tres meses de Mariano, con la cual, Andrea sorprendió con lo mucho que ha crecido su bebé y reflexionó sobre lo rápido que dejó de ser un recién nacido.

Andrea Lagunes mostró lo mucho que ha crecido su bebé Mariano



El 14 de junio de 2022, Mariano Sánchez Lagunes cumplió tres meses en este mundo y su mami lo celebró con una tierna foto mamá e hijo que cautivó a sus seguidores. En la imagen, la joven de 29 años posó frente al espejo cargando a su pequeño, vestido con un trajecito de mezclilla y un babero.

La protagonista de ‘Gotita de amor’ aún puede cargar a su bebé con un solo brazo; no obstante, es evidente que su ‘gordito hermoso’, como lo llamó en el pie de foto de su post, ha crecido bastante. La actriz incluso bromeó que su pequeñito ya quiere “levantarse y caminar”.

“Baby Mariano ya quiere levantarse y caminar jaja ok no pero siento que mi newborn (recién nacido) me duró como 10 segs y ya es un bebesote”.

Andrea también ahondó en lo rápido que ha pasado el tiempo e incluso tuvo dos adorables peticiones: pidió que detuvieran el tiempo y le solicitó a su pequeño que por favor no creciera tan rápido. Sin embargo, también reconoció que a medida que pasen los meses su bebé cada vez será más rápido el crecimiento de su nene.

La publicación dedicada al cumplemés de ‘Baby Mariano’ enterneció a miles de fans de la actriz, quienes se unieron al espíritu festivo y felicitaron a su bebé. Además, otros aprovecharon para señalar lo bonita que luce que Andrea en su faceta como mamá.

“La mamá guapísima”, “Qué hermosa Andy”, “Qué bonito, Gotita de amor ya es mamá” se lee en algunos mensajes de la sección de comentarios.