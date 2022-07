Hija de Andrés García reaparece tras romper en llanto y anuncia que ya habló con su papá

En noviembre 2020, el actor afirmó que estaba alejado de su hija. "Andrea no sé dónde está, desde hace muchos años decidió cambiar de familia, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie", dijo para el programa Ventaneando.