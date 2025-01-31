Investigan cámaras del lugar donde la bebé de Anabel Pantoja se habría "convulsionado"

Continúa la investigación en contra de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, por el presunto delito de maltrato infantil en agravio de su hija de 2 meses de nacida. Ahora trascendió que las autoridades están revisando las cámaras de seguridad del centro comercial para comprobar si las declaraciones que dieron son ciertas.

Los avances de la investigación

El 9 de enero la pequeña la hija de la 'influencer' española fue internada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y, aunque no se sabe la causa, las autoridades intervinieron debido a la "remisión del centro médico al juzgado de guardia" de un reporte "de lesiones sobre el estado de la menor, fechado el 17 de enero".

"El contenido de este informe fue ratificado por un peritaje médico forense. La investigación tiene como fin aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé", explicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.

Ahora trasciende que el juzgado ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para corroborar que las declaraciones de los padreas sean ciertas, pues según relataron en ese lugar Alma "empezaría a convulsionar".

Según los relatos, los tres acudieron a un centro comercial a hacer unas compras, pero David Rodríguez se quedó en el automóvil con la niña y a la hora de cambiarle el pañal habría hecho algunos movimientos que le provocaron el "síndrome del niño zarandeado", lo cual es considerado en España como "una forma de maltrato".

Las autoridades desean descubrir con "dichas imágenes que sí estuvieron verdaderamente en aquel centro comercial el día 9 de enero, si el padre estuvo con Alma en el coche y qué pasó dentro del vehículo. Intentan corroborar alguna de las versiones", reportó el periodista Fran Fajardo.

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez junto a su hija Alma. Imagen Anabel Pantoja/Instagram

Anabel Pantoja rompe el silencio y da su versión

Aunque ya había dado datos sobre la salud de su hija en redes sociales, el 30 de enero publicó un video para defenderse de los señalamientos y acusaciones que se les imputan a ella y a su pareja. Negó tajantemente que las "barbaridades" que se dicen sean ciertas.

"Hemos vivido una situación muy desagradable (…) Todo viene porque el 9 de enero Alma sufre un episodio de una crisis puntual, la cual nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital. Afortunadamente sale todo bien y estamos en casa", dijo visiblemente afectada en el video publicado en Instagram.

La 'infuencer' explicó que el hospital siguió el "protocolo rutinario" que le da "seguridad al menor" y es por eso que están bajo investigación.

"Vamos a dar todo, colaboramos por supuesto y vamos a contarle al juez lo que ha ocurrido para que quede todo claro. Sin defendernos absolutamente de nada porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma".

Desmintió los señalamientos en su contra y dejó entrever que una vez que se solucione el caso, podría actuar en contra de quienes publicaron acusaciones e información falsa.

"Se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades, cosas que no me preocupan en lo absoluto, me duele en el alma, porque se nos está acusando de algo que no hemos hecho. Pero lo pillaré dentro de un tiempo porque no me voy a quedar quieta", sentenció.

Finalmente, Anabel Pantoja está más tranquila porque "Alma está en casa, sana, con sus padres y feliz".