Actriz de La Viuda Negra casi pierde el ojo a causa de una bacteria: así la contrajo

Ana Serradilla confesó a mediados de julio que ponía su trabajo antes que a su salud, lo que la ha llevado a estar en peligro en varias ocasiones, pues solo usaba paliativos para mitigar el dolor y los malestares, para no afectar los proyectos en que participaba.

Incluso, en una ocasión estuvo a punto de perder un ojo por medicarse sin el diagnostico de un especialista, lo cual le dejó secuelas en la visión de su ojo derecho.

El 16 de septiembre la protagonista de la serie La Viuda Negra reconoció que fue una "imprudencia" compartida, pues el incidente fue provocado por la producción de un proyecto que grababa en Colombia, pero también de ella por tomar medicamento erróneo.

"Fue una imprudencia en el set porque la máquina de humo no funcionó y decidieron quemar hojas y entonces una briznita cayó y quemó mi ojo. Yo cometí la imprudencia y empecé a usar por mi propia cuenta cortisonas y antibióticos para sanar mi ojo de una forma más rápida y poder seguir trabajando", dijo en entrevista con la reportera Berenice Ortiz.

El problema escaló porque, al estar en la provincia de Giraldo, no la trató un especialista y tampoco detectaron a tiempo que se trataba de una infección que se introdujo en el ojo de la actriz, lo que agravó la situación. Serradilla tuvo que someterse a una cirugía para no perder el ojo.

"No daban con el caso hasta que ya llegué a Bogotá y el oftalmólogo me dijo ' traes una bacteria y te tengo que operar ya o puedes perder el ojo'. Me hicieron esa cirugía y me tardé como dos años en volver a ver sin, como con una telita blanca, pero bueno son cosas que pasan", explicó.

Ana Serradilla vive con secuelas de visibilidad

Aunque ya han pasado algunos años del incidente, Serradilla quedó con secuelas que ha logrado sobrellevar.

" Perdí visibilidad del ojo, ni modo, ya ahorita con lentes de contacto", explicó.

La actriz explicó que no ha sido tan difícil adaptarse, pues desde pequeña ha padecido problemas de visión.

"Siempre he tenido miopía y astigmatismo y he usado lentes, lentes de contacto, he pasado por varias cirugías láser que después no funcionan muy bien por mi tipo de ojo y por otras cuestiones físicas que no suena tan fácil, digamos que mi sistema inmune es más delicado y es más difícil sanar", explicó.

Ana añadió que ahora "no ve con tanta claridad, no es nada grave, nada más veo tantito más borroso y ya", explicó.

A pesar de la adversidad, Serradilla intenta ver las cosas de manera positiva.

"El papel de víctima es el que menos me gusta en esta vida y siento que cuando a veces te pasan cosas trata uno de superarlas y de sortearlas (…) Pasé por una cirugía exitosa, salí bien y hoy veo, estoy feliz y supersana, así que no pasa nada", sentenció.