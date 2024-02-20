¿Quién es la mamá de Ana Patricia Rojo? Fue Miss Perú y una talentosa actriz como su hija

Video ¿Quién es el nuevo esposo de Ana Patricia Rojo? Lo mantuvo en secreto tras dos matrimonios fallidos

Ana Patricia Rojo forma parte de una de las familias más queridas del mundo del espectáculo, ya que además de ser hija del fallecido actor Gustavo Rojo, también lo es de la talentosa Carmela Stein Bedoya.

Ana Patricia Rojo nació el 13 de febrero de 1972. Es originaria de Villahermosa, Tabasco y es hija de los peruanos Gustavo Rojo y Carmela Stein.

¿Quién es la mamá de Ana Patricia Rojo?

A diferencia de Gustavo Rojo, quien se inclinó por la actuación desde muy temprana edad, la mamá de Ana Patricia Rojo encontró su vocación después de ganar el título de Miss Perú en 1961.

Su belleza y talento la llevaron a debutar en el mundo de la actuación y hasta en la conducción, consolidándola como una de las figuras más queridas en su país natal. ‘Hermanos de Sangre’ fue la película en la que conoció a Gustavo Rojo, con quien se casó en 1965.

Ana Patricia Rojo actuó con su mamá en ‘Veneno para las hadas’

En 1984, Ana Patricia Rojo dio vida a la inolvidable ‘Verónica’ en ‘Veneno para las hadas’, película que no solo le permitió ganar varias nominaciones en los premios Ariel, las Diosas de Plata y los Bochica de Oro, sino también la oportunidad de actuar, por primera vez, al lado de su mamá en el cine mexicano.

Gustavo Rojo es papá de la actriz Ana Patricia Rojo.



Precisamente ‘ Veneno para las hadas’ se convirtió en el último proyecto para Carmela Stein, quien se alejó del mundo del espectáculo para dedicarse a su familia y enfocarse en la carrera de su hija Ana Patricia Rojo.