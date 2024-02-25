Ana Patricia Rojo rompe el silencio sobre su sorpresiva boda con un misterioso galán

Video ¿Quién es el nuevo esposo de Ana Patricia Rojo? Lo mantuvo en secreto tras dos matrimonios fallidos

Ana Patricia Rojo se refirió por primera vez sobre su sorpresiva boda al contraer matrimonio con un misterioso hombre que se sabe se llama Mauricio y que podría apellidarse Rubio, según algunos reportes de la prensa mexicana.

Poco se sabe del que ya es el tercer marido de la actriz, quien ha sido muy reservada con la identidad de él.

Pero este fin de semana, la actriz por fin habló acerca de las nupcias, llevadas a cabo en México el pasado 17 de febrero y reveló algunos otro detalles.

¿Qué dijo Ana Patricia Rojo sobre su misterioso marido?

La artista reapareció en su cuenta de Instagram este sábado 24 de febrero en donde compartió por primera vez algunas fotos de la boda.

Las que se conocieron y difundieron la semana pasada fueron gracias a que algunos de los invitados, como la actriz Lourdes Munguía, las compartieron en redes sociales.

En la descripción de las nuevas imágenes, Ana Patricia Rojo reveló que la boda fue en el marco de su cumpleaños 50, fecha que corresponde al 13 de febrero.

Ana Patricia Rojo reapareció con esta publicación en Instagram una semana después de su sorpresiva boda. Imagen Ana Patricia Rojo/Instagram



"Es increíble pensar que ya ha pasado una semana desde que decidimos que mi fiesta de cumpleaños se convirtiera en nuestra boda", compartió.

" Un evento muy íntimo, pero rodeado de mucho amor. Quiero agradecer a quienes lo hicieron posible", dijo.

También dio a conocer que el evento se llevó a cabo en Jardín Bereda, al parecer ubicado en la zona de San Jerónimo en la Ciudad de México.

El vestido de novia fue de Novias España, una tienda con sucursales en algunas ciudades de México.

Agradeció que su "pastel de cumpleaños se convirtió en pastel de novios" y dio un mensaje especial a su familia "que nos apoya y nos ama tanto".

La tercera boda de Ana Patricia Rojo se llevó a cabo en el marco del festejo de su cumpleaños 50. Imagen Ana Patricia Rojo/Instagram



"Y a todos los que nos han hecho llegar mensajes de amor y felicitaciones; me siento muy bendecida por tanto amor", aseguró.

Sin embargo, no dio mayores detalles sobre su ahora esposo. Calló sobre su identidad, aunque a través de una de las etiquetas que escribió en la publicación sí confirmó que el nombre de su marido es Mauricio: "#BodaAnaPatriciayMauricio".

El vestido de la actriz fue de Novias España. Imagen Ana Patricia Rojo/Instagram

Los matrimonios de Ana Patricia Rojo

En 2019, la actriz había dicho públicamente que no había vuelto a tener novio tras el fin de su segundo matrimonio, pero que soñaba con volver a casarse, algo que se cumplió cinco años más tarde con un misterioso galán.

El primer marido de la artista fue Andrés Puentes Jr., con quien estuvo casada de 2005 a 2007.

El segundo fue Jorge Grijalba, con quien contrajo nupcias en 2009. Para 2014 dio a conocer que ya estaba separada de él. Tuvieron dos hijas: Ana Sofía y Ana María.