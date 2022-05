Ana Claudia Talancón será madre por adopción: contó cómo tomó la decisión a sus 42 años

Ana Claudia Talancón sorprendió a las redes sociales al anunciar que se convertirá en mamá gracias a un proceso de adopción.

La actriz de 42 años suele ser muy reservada con lo que respecta a su vida privada, pero en el marco de la celebración del Día de las Madres en México quiso compartir su sueño de convertirse en una y el largo camino que ha recorrido para lograrlo.

Vale la pena recordar que en noviembre del 2021, la mexicana presentó por primera vez a su prometido, el arquitecto y artista conceptual Alejandro Lopart. Sin embargo, en febrero de este año explicó que, debido a su carga de trabajo, no ha tenido oportunidad de planear la boda, aunque su deseo de llegar al altar se mantiene intacto.

Ahora, todo indica que cuando contraigan nupcias podrían ser 3 personas en vez de 2.





Ana Claudia Talancón tuvo problemas para embarazarse

En entrevista exclusiva con la revista ‘Caras’, la estrella de la película ‘Arráncame la vida’ reveló que su camino hacia la maternidad no ha sido nada sencillo.

Por un lado, se sometió a una larga lista de tratamientos médicos para poder embarazarse, sin embargo, perdió los embriones que le implantaron. Esto, sin duda, representó duros golpes en su vida:

“Cuando me daba cuenta qué no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos”.



Tras varios intentos fallidos, su pareja la convenció de dejar a un lado ese tipo de procesos e intentar embarazarse de manera natural: en noviembre del 2021 lo consiguió, pero después de 10 semanas, tuvo un aborto inesperado.

“Para mí fue lo más doloroso, estaba sola en mi casa”, recordó la actriz.

Los planes de Ana Claudia Talancón para adoptar un hijo

Lo anterior no hizo que la actriz perdiera su sueño de convertirse en madre, así que decidió hacerlo realidad a través de la adopción.

La protagonista de ‘Soy tu fan’ también relató que su trabajo como voluntaria en la asociación civil Aquí nadie se rinde, en favor de niños de cáncer, también fue crucial en su decisión.

“A través de (la fundación) pude ver y conectar con muchos pequeñitos que nos necesitan de muchas formas”, explicó en su cuenta de Instagram.

Sobre cómo será la adopción de su futuro hijo o hija, Ana Claudia Talancón comentó que le gustaría hacerla en México, aunque tampoco desestimó la posibilidad de realizarla en cualquier otro país.

Sobre su sueño de convertirse en madre, comentó:

“siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia”.