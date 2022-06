Ana Claudia Talancón vomitó sangre y fue hospitalizada: la actriz explicó qué le pasó

Los accidentes en el set de telenovelas, series y películas constantemente trastocan la vida de los actores, quienes en ocasiones tienen que ser hospitalizados, tal y cómo sucedió con Ana Claudia Talancón, quien llegó a urgencias después de vomitar sangre, según relató para ‘Ventaneando’.

“Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre, entonces me asusté horrible. Me pidieron una ambulancia. Me llevaron al hospital. Estuve tres días en el hospital”.

¿Qué le pasó a Ana Claudia Talancón?



La actriz de 42 años de edad platicó que una vez bajo el cuidado médico, le realizaron una serie de estudios como radiografías, tomografías, resonancias magnéticas y análisis de sangre para descubrir qué estaba ocasionando que vomitara sangre.

“Tenía los pulmones inflamados y tenía laceraciones en el estómago, en la tráquea”.



Todos estos impactos en su salud se debieron a una agresiva reacción alérgica a los químicos con los que desinfectaron su camper de la serie que actualmente está grabando. La actriz aspiró durante un tiempo estas sustancias mientras descansaba entre toma y toma.

“Al parecer tengo una clase de alergia muy específica a estos químicos, entre ellos cloro y como tipo amoniaco y me inflamaron los pulmones”.



Su estadía en el hospital ayudó a saber su padecimiento y controlar la reacción alérgica que tuvo. Sin embargo, Talancón reveló que padeció el tiempo que pasó hospitalizada.

“La sufrí. Todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas”.

Tras tres días en el hospital, Ana Claudia fue dada de alta y afortunadamente ya se encuentra mucho mejor. Además, está haciendo todo lo posible para procurar su salud y recuperarse al 100 por ciento.

“Me siento muchísimo mejor. Me he recuperado muy bien. He hecho todo bien para poder estar sana. Me siento muy agradecida”.

Ana Claudia Talancón dio detalles sobre la adopción de sus bebés



Las experiencias con agujas, hospitales y sustos de salud no son ajenas a la vida de Ana Claudia Talancón, quien durante un tiempo se sometió a tratamientos de fertilidad para poder embarazarse.

Desafortunadamente, perdió los embriones que le implantaron con estos procedimientos y también tuvo un aborto, según contó en entrevista para ‘Caras’.

Sin embargo, su sueño de convertirse en madre sigue latente y la actriz de ‘Arráncame la vida’ declaró que cumplirá este anhelo por medio de la adopción, tema que también trató durante su charla con ‘Ventaneando’.

Tras contar que ya está mejor de salud tras el susto que vivió al vomitar sangre, la actriz ahondó en sus planes a futuro y explicó que hasta el próximo año empezará los trámites de adopción. Además, contó cómo se imagina como mamá.

“Este año va a ser de trabajar, trabajar, trabajar y ahorrar, para poder llevar a cabo todos estos maravillosos planes que tengo, los cuales me emocionan muchísimo y que jugarán un papel tan importante en mi vida. Sin embargo, nunca pienso dejar mi carrera, obviamente. Serán bebés viajeros. Les tocará una mamá viajera, una mamá trabajadora".