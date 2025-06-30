¿Amara La Negra debutará en OnlyFans tras posar en lencería? La presentadora de Desiguales lo aclara
La presentadora de Desiguales respondió si piensa en abrir un OnlyFans después de posar en "sexys" fotos con lencería. Además, reveló si ya tiene novio.
Amara La Negra, quien usualmente se muestra "bien tapadita" en público, explicó que sus recientes sexys fotografías surgieron de un paquete enviado por una marca de lencería para modelar, y aunque ella es "tímida" por naturaleza, el público "quedó en 'shock'" y "le gustó un poquito más" verla en esta faceta.
La presentadora de Desiguales recalcó, en entrevista para Mezcalent este 30 de junio: "Nunca me vas a ver así como muy sexy en la calle, solamente si estoy trabajando".
¿Amara La Negra abrirá su OnlyFans?
A pesar del revuelo generado por su sensualidad en línea, Amara La Negra fue enfática al ser consultada sobre la posibilidad de abrir una cuenta de OnlyFans. Su respuesta fue un rotundo "no".
"Yo prefiero darle mi contenido al pueblo de vez en cuando. Yo le doy un cariñito para que recuerden que yo todavía soy divina, fabulosa, pero no me visualizo teniendo una cuenta de OnlyFans", afirmó.
Respetando a quienes sí tienen este tipo de plataformas, Amara prefiere no crear "el concepto de que estoy vendiendo un contenido que siempre le he compartido de gratis para mis fanaticadas".
Amara La Negra responde si ya tiene novio
En el plano amoroso, la dominicana de 34 años se encuentra "soltera y sin compromiso” y sobre si cree que después de esas fotos le saldrán muchos pretendientes afirmó: “Bueno, mi amor, si aparece uno que otro, yo estoy soltera y sin compromiso así que ¿por qué no?”.
Al preguntársele con quién tendría una cita entre Rauw Alejandro y Bad Bunny, Amara La Negra no dudó en elegir a Rauw. "Rauw Alejandro me da como un poquito de morbo. O sea, yo sé que él es un poquito como 'compact petit' en comparación a que yo soy como un mujerón, pero yo le veo así como con una sensualidad, un carisma, una mirada pícara medio interesante", detalló.
Si bien considera a Bad Bunny un "tipazo" y "galán buenísimo", ha manifestado haberlo visto en "tantas facetas que no estoy segura si lo encontraría así como tan tan 'mmh!'".
Aunque no tiene un novio oficial, Amara confesó que sí hay alguien "por ahí, mi amor, que me está haciendo sentir algo". No ha querido decírselo abiertamente debido a las "envidiosas en la calle [que] están fuertes", pero confirmó que está "conociendo a alguien".
No está dispuesta a soportar otro "cuerno"
Finalmente, Amara La Negra fue tajante sobre lo que no tolerará en una relación: "¡No vuelvo a aguantar un cuerno!". Dejando claro que no aceptará excusas como "fue un desliz" o "ella me provocó", la presentadora enfatizó que "como tú no hay otra" y "yo lo soy todo".
Con un toque de humor, añadió una posible —y costosa— excepción: "Si el cuerno viene con una cadenita de diamantes o par de millones, un Bentley, yo me puedo hacer la loca. Tú ves y no lo vi, no me enteré".