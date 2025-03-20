Amara La Negra enfrenta entre lágrimas al padre de sus gemelas: “Tú eres el que está casado”

Video Amara 'La Negra' nunca pensó que recibiría tantas críticas por los nombres de sus hijas: así se defendió

Amara La Negra tuvo un enfrentamiento con el padre de sus gemelas, Allan Mueses, en el que le recriminó que no haya terminado aún su matrimonio con otra mujer.

La fuerte pelea fue transmitida en la emisión de ‘Love & Hip Hop Miami’ de VH1 y comenzó luego de que el experto en bienes raíces reconociera que tiene “sentimientos” por ella.

Amara La Negra confronta al papá de sus hijas

Amara La Negra le recordó a Allan Mueses que le solicitó que pusiera semen en “un vaso” para que pudieran tener otro bebé, pues su deseo era que él fuera “el único padre de sus hijos”.

“Pero sé que cuando te lo pedí, dijiste que le tenías que preguntar a tu esposa. Y no estoy tratando de ser una perr… al lado de ningún hombre que está jodidament… casado”, le recalcó.

La charla tomó el rumbo de la discusión después de que él le echara en cara a la presentadora de Desiguales el romance que tuvo con el rapero Safaree.

“Tú eres el único que está malditament… casado”, le gritó ella en respuesta, “Siempre has estado casado y yo sigo aquí intentando que esta mierd… funcione. No me mereces”.

La actriz de raíces dominicanas le insistió en que lo ha “esperado” porque él le imploró lo dejara “solucionar” su situación.

“¿Hasta cuándo necesitas que aguarde por ti? No tienes los … para decirme, ‘sí quiero estar contigo… o no’. Me tienes a la espera sabiendo que te amo y juegas con mis emociones”, le reclamó llorando.

“¿Por qué me haces esto?”, continuó entre lágrimas, “sólo dime que ‘no’ y así puedo seguir adelante. No he sido capaz de continuar lejos de ti”.

Diana Danelys de los Santos, nombre real de la artista, admitió ante Mueses que ha mantenido la fe en que él la elegiría.

“Siempre tengo la esperanza de que tal vez un día verás lo que valgo, que soy una buena mujer. Esta porquería me lastima”, expresó.

Amara La Negra quiere formar una familia con Allan Mueses

Tras Amara La Negra aseverarle a Allan Mueses que si le da su negativa entonces lo soltará, él le externó: “No quiero jugar contigo”.

“Pero lo estás haciendo ahora mismo”, le respondió ella, agregando que él le aseveró estarían juntos, con sus niñas, en cuanto resolviera lo de su unión legal.

“Si nunca vas a ser mi familia, sólo dilo”, sentenció, “y voy a ser una madre soltera y a seguir teniendo un hogar roto hasta que encuentre a alguien más que ame a mis niñas y a mí”.

Amara y Allan tuvieron a Sumajestad y Sualteza en abril de 2022. En un inicio, ella afirmó que se haría cargo de ambas sin el apoyo de él.